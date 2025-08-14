Audiències: 'Malas Lenguas' puja superant 'Tardear', però no 'Sueños de Libertad'
El cinema d'Antena 3 pot en audiències amb el de Telecinco i la baixada de '¿Alguna cosa a declarar?'
'Alguna cosa a declarar?' baixa en audiències a un escàs 7,5% i 388.000 espectadors a La 1. El lideratge de la nit és per a 'El Peliculón: El Test' a Antena 3 amb un bon 11,3% i 637.000 fidels. A Telecinco, 'Cine 5 estrellas: desaparecida sin rastro' és la segona opció de la seva franja amb un fluix 8,7% i 481.000 seguidors.
'Viajeros Cuatro' continua fluix amb un just 5% i 330.000. Finalment, la segona setmana de la sèrie turca 'Imperio' punxa amb un 3,2% i tan sols 181.000 espectadors a laSexta.
'First Dates' està a dues dècimes de liderar la seva franja amb un 9,8% i 844.000 seguidors des de Telecinco. La reposició de 'El Hormiguero' es queda a prop amb un 9,6% i 830.000. Per la seva banda, 'Viatge al centre de la tele' no destaca en audiències a La 1 amb un 8,7% i 764.000 i un 9,5% i 789.000 televidents en la seva segona entrega. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' es mantenen en un 5,5% i una mitjana de 479.000 espectadors.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
'Malas Lenguas' puja al seu segon millor resultat a la sobretaula de La 1 amb un 10,2% i 851.000, mentre el segon tram baixa a un 6,6% i 440.000 i a La 2 signa un 3,6% i 241.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera la tarda amb un escàs 9,7% i 688.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté amb Cristina Lasvignes amb un 9,6% i 641.000 seguidors, mentre 'Tardear' cau a un 9,2% i 734.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un excel·lent 13,4% i 1.136.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 13,2% i 918.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un 10,2% i 763.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' baixa en audiències a un 7,5% de quota i 530.000 telespectadors. 'Pasapalabra' continua líder sense rival aconseguint un estratosfèric 21,2% juntament amb 1.495.000 a Antena 3: acaba en un 26,4% de share. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' es manté en un 7,7% i 548.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiències amb un gran 18,6% i 322.000, davant l'excel·lent 'Mañaneros 360' amb un 12,4% i 393.000.'La Mirada Crítica' (11,1% i 207.000) baixa en audiències a Telecinco,igual que 'Vamos a ver' (11,5% i 334.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' marca un bon 12,5% i 320.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,3% de quota i 1.626.000 a Antena 3.
Antena 3 és líder del dimecres en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 13 d'agost amb un excel·lent 13,2%. La 1 amb un 10,2% és la segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 8,9%. Per la seva banda, Cuatro amb un 5% supera laSexta, que tanca la llista amb un 4,9%.
Aquest dimecres, el 47% de la població, el que suposa 22 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. El consum és de més de 2,2 hores de mitjana per persona.
