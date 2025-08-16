Gir de 180º a 'La Promesa' després de la detenció abrupta de Guillermo Serrano
'La Promesa' marca un abans i un després en les seves trames després de la detenció de Lorenzo, personatge de Guillermo Serrano
L'equilibri a 'La Promesa' ha saltat pels aires amb la irrupció del coronel Fuentes, que ha posat punt final als secrets de Lorenzo de la Mata. La captura del capità, en presència de tota la família Luján, marca un abans i un després en la història del palau. El que semblava una simple decisió domèstica va acabar sent la clau de la caiguda de Lorenzo.
La proposta de Leocadia perquè Àngela treballés com a secretària del capità li va permetre accedir als seus documents privats. Allà va descobrir operacions opaques que demostraven com Lorenzo utilitzava el seu rang militar per treure profit en negocis il·lícits. Lluny de quedar-se en silenci, la jove va compartir la informació amb Curro a ' La Promesa'
El lacai,decidit a actuar, va optar per contactar amb el coronel Fuentes de la manera més discreta possible: a través d'un missatge escrit en una tovallola de paper. La cita secreta a la seva habitació va ser l'escenari en què Curro va lliurar al coronel les proves que van segellar el destí del capità.
Amb els papers a la mà, Fuentes es va presentar davant Lorenzo sense preàmbuls: ""He vingut perquè volia que m'expliquéssiu certes coses, aquests documents, per ser més clars"". La reacció del capità va ser negar-ho tot, però el cop de realitat va arribar quan el coronel va revelar el responsable: "Me'ls ha proporcionat el vostre fill. Més ben dit, el que vau creure que era el vostre fill, però, pel que sembla, no li heu deixat un bon record com a pare".
La ràbia de Lorenzo va ser immediata, deixant clara la seva fúria contra Curro: ""Li partiré l'ànima a aquest bastard. Es penedirà del que ha fet, l'hi asseguro"".
Malgrat els seus intents per defensar-se, Lorenzo no va aconseguir frenar l'inevitable i els militars van irrompre al saló de 'La Promesa'. Llavors, Fuentes ho va deixar clar davant de tothom: "Aquests militars venen a detenir el capità de la Mata. Don Lorenzo haurà de retre comptes de les seves accions davant un tribunal militar en un consell de guerra"
La reacció dels Luján va ser d'absoluta incredulitat. Ningú no esperava que una trobada quotidiana acabés amb una detenció tan fulminant. Ara, la gran incògnita és què passarà amb el capità: podrà demostrar la seva innocència o està condemnat a perdre-ho tot?
