Una reportera de 'Fiesta' ha de ser evacuada per la Guàrdia Civil en un incendi
Una reportera de 'Fiesta' queda atrapada pel foc en plena cobertura a Galícia
Els incendis que avancen sense control per diferents punts de la península han deixat una imatge que ha reactivat la polèmica: alguns periodistes treballant a pocs metres de les flames. Aquest dissabte, 16 d’agost, va ser Arabella Otero, enviada de 'Fiesta', qui es va veure obligada a interrompre una connexió en directe des de Lugo en trobar-se en una situació de risc extrem.
La reportera va alertar a 'Fiesta' del que estava passant en temps real: "Marxem perquè estan arribant les flames on tenim el cotxe. Per precaució, ens mourem de punt. Tenim aquest vessant cremant, ha canviat la direcció del vent i l’altra vessant ens està acorralant a l’altre costat".
Poc després, tant ella com el càmera de 'Fiesta' que l'acompanyava van haver de ser evacuats per la Guàrdia Civil. Un cop en un lloc més segur, Arabella Otero va intentar tranquil·litzar els espectadors: "La zona en què estem ja està calcinada. És molt poc probable que el foc es torni a activar, per això aquí estem molt més segurs".
Tanmateix, va deixar clar que el perill va ser imminent: "Us he demanat pas perquè s’estaven unint les flames de les dues vessants, anaven a travessar la carretera. Hi havia línies d’alta tensió a sobre meu a les quals començaven a arribar les flames. El perill era evident i els efectius que han arribat a la zona ens han demanat que marxéssim per la nostra seguretat".
La magnitud del desastre a Galícia ja supera les 46.000 hectàrees calcinades en només una setmana i, en localitats com Albaredo, els veïns s’han hagut d’organitzar davant la imminència del foc. Arabella Otero ho va explicar en directe a 'Fiesta': "Han tret els nens, les dones i la gent gran del poble i només s’hi han quedat els homes i els joves per enfrontar ells mateixos el foc. Ens han explicat ells mateixos com estan esperant aterrats el moment en què les flames arribin fins a les portes de casa seva."
