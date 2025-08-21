Gerra d'aigua freda per a Cristina Abad després dels esdeveniments de 'Valle Salvatge'
La Victòria fa mal a l'Úrsula, personatge de Cristina Abad a 'Valle Salvaje', on més li fa mal per motivar-la en la seva missió
La Victòria dona a l'Úrsula, personatge de Cristina Abad, on més li fa mal per motivar-la en la seva missió. Aquest divendres 22 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', en José Luis va sentir que la situació se li escapava de les mans, ja que, coneixent l'Adriana i en Rafael, sabia que no es deixarien intimidar per les seves amenaces. Per això, va creure que hauria de resoldre la situació ell mateix, caigués qui caigués, però va tenir clar que no podia perdre les terres. A més, la Victòria va emmalaltir greument després de la revelació que el duc li va fer sobre l'Adriana.
En Leonardo va intentar que la Bàrbara el perdonés i aquesta també va rebre la visita de l'Amanda, que va voler saber què li havia fet el seu fill. Finalment, va arribar l'hora que en Bernardo afrontés el seu destí.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', la Victòria intenta refer-se per fer front a la greu crisi que s'acosta al vall i decideix recolzar-se en l'Úrsula. De fet, la duquessa dona a la seva neboda, personatge de Cristina Abad, on més li fa mal per motivar-la en la seva missió. El seu objectiu és clar: quedar-se al vall i convertir-se en part dels Gálvez de Aguirre, però haurà de pagar un preu molt alt...
En Martín, en Francisco i la Pepa van junts a la fira, però aquesta "cita a tres" provoca un cisma entre els amics. Mentrestant, en Bernardo informa el duc de la seva marxa, no sense abans llançar-li una greu amenaça.
Més notícies: