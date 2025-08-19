Marina Ribel diu adeu al Telediari de TVE després de la seva tasca el cap de setmana
Marina Ribel s'acomiada del Telediari després d'haver estat substituta durant l'estiu
El ball de noms als informatius de TVE continua. Marina Ribel ha tancat aquest cap de setmana la seva etapa com a presentadora substituta del Telediario Fin de Semana, on durant un mes ha compartit pantalla amb Igor Gómez. La periodista havia assumit aquesta tasca després de la marxa de Lara Siscar al Telediario 1, en substitució d'Alejandra Herranz.
Amb la seva sortida temporal, Marina Ribel ha posat fi a unes setmanes intenses de feina abans d'iniciar les seves vacances. La mateixa presentadora va voler deixar constància del seu agraïment a través d'un missatge a les xarxes socials: "Últim cap de setmana de substitució d'estiu al Telediario del cap de setmana. Agraïda pel que he après i més encara per l'acollida de l'equip. I especialment a Igor Gómez per com m'ha cuidat aquestes setmanes. Ara, vacances!"
Mentrestant, TVE ja té perfilat el relleu definitiu per a les edicions de cap de setmana. A partir del setembre, Marc Sala, que deixa 'La Hora de La 1' després de quatre anys, i Lourdes Maldonado, que torna a la cadena després de dues temporades a 'Las tardes de RNE', formaran la nova parella de presentadors. El Telediario Matinal quedarà en mans de Álex Barreiro i Lorena Baez. Alejandra Herranz és l'única que es manté, continuant en solitari al Telediario 1, mentre que Pepa Bueno assumirà la presentació del Telediario 2 en lloc de Marta Carazo.
El futur immediat d'Igor Gómez, però, continua sense aclarir-se. Per ara, el periodista queda fora de l'equip de titulars del Telediario, per la qual cosa no seria estrany que tornés al Canal 24 Horas. Pel que fa a Marina Ribel, el seu nom ha aparegut vinculat al magazín matinal que la corporació prepara per a La 1 i el Canal 24 Horas, encara que de moment TVE no ha confirmat cap decisió sobre aquest nou format.
En audiències, durant el mes de juliol, els informatius es van mantenir com a segona opció davant 1.037.000 espectadors i un 12%. El Telediario 1 (1.121.000 i 12,6%) va igualar la seva segona millor quota de l'any, mentre que el Telediario 2 va registrar 964.000 i 11,3%. El Telediario Fin de Semana 1 (1.050.000 i 12,4%) va marcar la seva millor quota en un mes de juliol des de 2021 i el Telediario Fin de Semana 2 va anotar 957.000 i 11,6%.
