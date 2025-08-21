Jarro de agua fría para Cristina Abad tras los acontecimientos de 'Valle Salvaje'

Victoria da a Úrsula, personaje de Cristina Abad, donde más le duele para motivarla en su misión. Este viernes 22 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis sintió que la situación se le escapaba de las manos, ya que, conociendo a Adriana y Rafael, sabía que no se iban a dejar intimidar por sus amenazas. Por eso, creyó que tendría que resolver la situación él mismo, cayera quien cayera, pero tuvo claro que no podía perder las tierras. Además, Victoria enfermó de gravedad tras la revelación que el duque le hizo sobre Adriana.

Leonardo trató de que Bárbara le perdonara y esta recibió también la visita de Amanda, que quiso saber qué le había hecho su hijo. Por último, llegó la hora de que Bernardo afrontara su destino.

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria intenta recomponerse para hacer frente a la grave crisis que se avecina en el valle y decide apoyarse en Úrsula. De hecho, la duquesa da a su sobrina, personaje de Cristina Abad, donde más le duele para motivarla en su misión. Su objetivo es claro: quedarse en el valle y convertirse en parte de los Gálvez de Aguirre, pero tendrá que pagar un precio muy alto...

Martín, Francisco y Pepa van juntos a la feria, pero esa "cita a tres" provoca un cisma entre los amigos. Mientras, Bernardo informa al duque de su marcha, no sin antes lanzarle una grave amenaza.