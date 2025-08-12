Gerra d'aigua freda per a Marco Pernas després de descobrir-se la veritat a 'Valle Salvatge'
José Luis amenaça en Rafael, personatge de Marco Pernas a 'Valle Salvaje', advertint-lo que s'atengui a les conseqüències
José Luis amenaça Rafael, personatge de Marco Pernas, advertint-lo que s'atengui a les conseqüències. Aquest dimecres 13 d'agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la confessió de Victoria va desfermar la fúria de José Luis, que es va sentir traït i humiliat en el pitjor moment possible. El duc va muntar en còlera després de la revelació, tot i que no va ser qui es va endur la pitjor part després que sortís a la llum aquell secret.
Mentrestant, Bàrbara va confessar a Leonardo i Irene que sabia la veritat sobre el seu idil·li. La revelació va amenaçar de destrossar reputacions i desfermar una cadena d'enfrontaments familiars. Finalment, Adriana va demanar un gran favor a Atanasi, que podria marcar un abans i un després a la seva vida i a la d'aquells que més estimava.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis amenaça Rafael, advertint-lo que s'atengui a les conseqüències pel que ha fet a la seva família. El que s'ha descobert ha marcat un punt d'inflexió en tot el que es coneixia. La tensió entre tots dos arriba a nivells insuportables, i l'enfrontament sembla estar a un pas d'esclatar en quelcom més greu.
D'altra banda, Atanasi s'ho juga tot buscant les proves sobre qui és el legítim propietari de 'Valle Salvaje'. Però al Valle no tot són drames i l'Alejo té una sorpresa inesperada per a la Luisa.
Més notícies: