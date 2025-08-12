Jarro de agua fría para Marco Pernas tras descubrirse la verdad en 'Valle Salvaje'

José Luis amenaza a Rafael, personaje de Marco Pernas, advirtiéndole de que se atenga a las consecuencias. Este miércoles 13 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', la confesión de Victoria desató la furia de José Luis, que se sintió traicionado y humillado en el peor momento posible. El duque montó en cólera tras la revelación, aunque no fue quien se llevó la peor parte tras salir a la luz aquel secreto.

Mientras, Bárbara confesó a Leonardo e Irene que sabía la verdad sobre su idilio. La revelación amenazó con destrozar reputaciones y desatar una cadena de enfrentamientos familiares. Finalmente, Adriana le pidió un gran favor a Atanasio, que podría marcar un antes y un después en su vida y en la de aquellos a los que más amaba.

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis amenaza a Rafael, advirtiéndole de que se atenga a las consecuencias por lo que ha hecho a su familia. Lo descubierto ha marcado un punto de inflexión en todo lo conocido. La tensión entre ambos alcanza niveles insoportables, y el enfrentamiento parece estar a un paso de estallar en algo más grave.

Por otro lado, Atanasio se lo juega todo buscando las pruebas sobre quién es el legítimo dueño de 'Valle Salvaje'. Pero en el Valle no son todo dramas y Alejo tiene una sorpresa inesperada para Luisa.