Gran enuig a 'Valle Salvaje' després del que ha descobert José Manuel Seda
La confessió de Victòria desferma la fúria de José Luis, personatge de José Manuel Seda a 'Valle Salvaje'
La confessió de Victòria desferma la fúria de José Luis, personatge de José Manuel Seda a 'Valle Salvaje'. Aquest dimarts 12 d'agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Matilde, fidel al seu caràcter prudent, es va enfrontar amb determinació a Atanasi. Va voler fer-li veure que revelar la veritat sobre el vall podria desfermar un conflicte sense precedents. Tanmateix, les intencions d'Atanasi semblaven fermes, i el destí el va portar a un moment decisiu quan es va trobar cara a cara amb l'Adriana.
Mentrestant, el gran casament entre José Luis i Victòria es va convertir en el centre de totes les mirades.Entre aplaudiments, flors i gestos de complicitat, la parella es va donar l'esperat "sí, vull". Però després d'aquell instant d'aparent felicitat, les intrigues, els ressentiments i les veritats ocultes que circulaven pel vall van demostrar que res tornaria a ser com abans.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diaris. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje',la confessió de Victòria desferma la fúria de José Luis, que se sent traït i humiliat en el pitjor moment possible. El duc es posa fet una fera després de la revelació, tot i que no serà qui s'endugui la pitjor part després que surti a la llum aquest secret.
Mentrestant, Bàrbara confessa a Leonardo i Irene que sap la veritat sobre el seu idil·li. La revelació amenaça de destrossar reputacions i desfermar una cadena d'enfrontaments familiars. Finalment, l'Adriana demana un gran favor a l'Atanasi, que podria marcar un abans i un després a la seva vida i a la d'aquells que més estima.
