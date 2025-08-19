Gerra d'aigua freda per a Nacho Olaizola després d'un enfrontament a 'Valle Salvaje'
En Juli, personatge de Nacho Olaizola a 'Valle Salvaje', destrossat, demana a l'Adriana que l'ajudi
En Julio, personatge de Nacho Olaizola, destrossat, demana a l'Adriana que l'ajudi. Aquest dimecres 20 d'agost, a les 17.20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va estar fora de si i només tenia l'objectiu de controlar l'Adriana, tenint clar que en Rafael havia de desaparèixer. Tanmateix, el seu fill no va pensar a marxar, per la qual cosa el duc va amenaçar en Rafael de matar-lo si no abandonava el Vall sense la seva estimada. Per la seva banda, la Victoria va pressionar l'Úrsula, que va intentar manipular en Julio.
L'Adriana es va enfrontar a en José Luis, acusant-lo no només d'amagar que 'Valle Salvaje' no era seu, sinó d'alguna cosa molt, molt pitjor... Paral·lelament, l'Amanda va continuar preocupada pel que passava entre en Leonardo i la Bàrbara i va decidir parlar amb la Irene. Finalment, va semblar que la Isabel ja tenia una decisió sobre la permanència d'en Martín a la Casa Gran.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', a la Casa Gran la situació és crítica. Després del seu darrer enfrontament amb en Rafael i després de les acusacions demolidores de l'Adriana, en José Luis descarrega tota la seva ràbia contra en Julio. El duc el culpa de no haver sabut controlar la seva esposa i, una vegada més, el primogènit pateix la violència del seu pare. En Julio, personatge de Nacho Olaizola, destrossat, demana a l'Adriana que l'ajudi i deixi la seva relació amb en Rafael.
A la Casa Petita, en Bernardo, que només veu una manera d'alliberar-se del jou d'en José Luis, informa la Mercedes d'un pla que sap que no li agradarà. Un pla que ha de dur a terme ell sol. D'altra banda, la Matilde aconsegueix apropar-se de nou a en Martín perquè a poc a poc deixi de culpar-la per la terrible infància que va viure.
