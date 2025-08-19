Gir de 180º per a Roser Tapias a 'Sueños de Libertad' després d'un acostament inesperat
L'Andrés i la María, personatge de Roser Tapias a 'Sueños de libertad', viuen un acostament que feia temps que no passava
L’Andrés i la María, personatge de la Roser Tapias, viuen un acostament que feia temps que no passava. Aquest dimecres 20 d’agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', en Gabriel i l’Andrés van intentar fer les paus, mentre la María i en Gabriel van celebrar el seu futur empresarial. La Luz va informar en el senyor Pedro de la seva preocupació per l’estat de salut dels treballadors i ell, que va tenir alguna cosa a veure amb la detenció d’en Pepe, va explicar a la Digna els motius de la marxa de la Irene; a més, va criticar en Damián. Tanmateix, en Damián va intentar mediar entre en Tasio i l’Andrés, però no va sortir com ell esperava.
La Marta va donar una gran notícia a la Fina sobre el seu reportatge fotogràfic i la Fina va descobrir que en Santiago havia fugit de la presó. Finalment, la Gema va agrair a en Raúl haver ensenyat a en Teo a defensar-se.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimecres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Pelayo s’assabenta que en Santiago ha sortit de la presó eludint la Guàrdia Civil. La Marta i la Fina es pregunten si han de denunciar la seva mort, fruit de la baralla a la Caseta de la muntanya. En Damián intenta convèncer la Irene perquè no abandoni la colònia, mentre la Carmen intenta animar en Tasio, que continua decaigut després de la seva disputa amb l’Andrés mediada per en Damián.
La Luz i la Begoña, davant la inacció de el senyor Pedro, volen informar en Luis i en Joaquín dels problemes en saponificació. El problema que afecta els treballadors de saponificació arriba fins a la junta directiva, i voten què fer al respecte. L’Andrés i la María, personatge de la Roser Tapias, recuperen certa harmonia gràcies a la Júlia i viuen un acostament que feia temps que no passava. Finalment, en Gabriel informa la Begoña de la sentència en el judici de Diosdado, l’home que va assaltar el dispensari.
