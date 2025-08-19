Jarro de agua fría para Nacho Olaizola tras un enfrentamiento en 'Valle Salvaje'

Julio, personaje de Nacho Olaizola, destrozado, pide a Adriana que le ayude. Este miércoles 20 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis estuvo fuera de sí y solo tuvo el objetivo de controlar a Adriana, teniendo claro que Rafael debía desaparecer. Sin embargo, su hijo no pensó irse, por lo que el duque amenazó a Rafael con matarlo si no abandonaba el Valle sin su amada. Por su parte, Victoria presionó a Úrsula, que trató de manipular a Julio.

Adriana se enfrentó a José Luis, acusándolo no solo de esconder que 'Valle Salvaje' no era suyo, sino de algo mucho, mucho peor... En paralelo, Amanda siguió preocupada por lo que ocurría entre Leonardo y Bárbara y decidió hablar con Irene. Finalmente, pareció que Isabel ya tenía una decisión sobre la permanencia de Martín en la Casa Grande.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', en la Casa Grande la situación es crítica. Tras su último choque con Rafael y tras las acusaciones demoledoras de Adriana, José Luis descarga toda su rabia contra Julio. El duque lo culpa de no haber sabido controlar a su esposa y, una vez más, el primogénito sufre la violencia de su padre. Julio, personaje de Nacho Olaizola, destrozado, pide a Adriana que le ayude y deje su relación con Rafael.

En la Casa Pequeña, Bernardo, que solo ve una forma de liberarse del yugo de José Luis, informa a Mercedes de un plan que sabe que no le gustará. Un plan que ha de llevar a cabo él solo. Por otro lado, Matilde logra acercarse de nuevo a Martín para que poco a poco deje de culparla por la terrible infancia que vivió.