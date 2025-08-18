Preocupació per Marco Pernas després d’una greu amenaça rebuda a ‘Valle Salvaje’
El duc amenaça en Rafael, personatge de Marco Pernas, amb matar-lo si no abandona 'Valle Salvaje' sense l'Adriana
El duc amenaça en Rafael, personatge de Marco Pernas, amb matar-lo si no abandona 'Valle Salvaje' sense l'Adriana. Aquest dimarts 19 d'agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', l'Adriana va compartir amb en Rafael les seves sospites sobre la mort del seu pare. No obstant això, la Luisa li va recordar que tenia el duc a les seves mans i no va dubtar a demostrar-ho quan en José Luis va reunir tothom per exigir que acabessin amb aquella relació prohibida. D'aquesta manera, l'Adriana va estar disposada a defensar-se amb tot, i va quedar clar quan el duc i la Victoria van intentar imposar la seva voluntat sobre ells.
L'Úrsula, acorralada, es va assabentar per la Victoria que el duc planejava expulsar en Rafael, cosa que deixaria la seva estada a 'Valle Salvaje' sense sentit. El seu nou pla va ser convèncer en Julio per llançar un atac definitiu contra l'Adriana i en Rafael, fins i tot si això implicava matar-la. A més, en Leonardo va revelar a la Irene que finalment s'havia sincerat amb la Bàrbara.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l'oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d'1,3 milions d'espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', en José Luis està fora de si i només té l'objectiu de controlar l'Adriana, però per aconseguir-ho, té clar que en Rafael ha de desaparèixer. Però el seu fill no pensa marxar, així que el duc amenaça en Rafael, personatge de Marco Pernas, amb matar-lo si no abandona el Valle sense la seva estimada. Per la seva banda, la Victoria pressiona l'Úrsula, que intenta manipular en Julio
L'Adriana s'enfronta a en José Luis, acusant-lo no només d'amagar que Valle Salvaje no és seu, sinó d'alguna cosa molt, molt pitjor... En paral·lel, l'Amanda segueix preocupada pel que passa entre en Leonardo i la Bàrbara i decideix parlar amb la Irene. Finalment, sembla que la Isabel ja té una decisió sobre la permanència d'en Martín a la Casa Gran.
Més notícies: