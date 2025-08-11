Antena 3 escalfa motors de 'La Veu' amb el primer teaser del seu retorn
'La Veu' serà una de les apostes d'Antena 3 per al prime time a partir de setembre
'La Voz' escalfa motors a Antena 3 amb el seu primer teaser.El talent show presentat per Eva González tornarà a ser una de les grans apostes del canal durant la tardor. És per això que Atresmedia comença a crear expectació amb l'estrena amb els primers detalls de la temporada, que comptarà amb Mika, Pablo López, Malú i Sebastián Yatra com a coaches.
"Esteu tots? Comencem", diu la promo de escassos quatre segons que ha llançat Antena 3. En ella es veu un transistor, on s'escolta la frase esmentada, amb un pin de 'La Voz' i un telèfon vermell de fons. Previsiblement, aquest fragment forma part de l'espectacular promo anual que els coaches protagonitzen per anunciar el retorn del talent show musical al prime time d'Antena 3.
Recordem que Malú ja és una de les veteranes a 'La Voz', participant des de 2012 en les diferents edicions del format: 'La Voz', 'La Voz Kids' i 'La Voz All Stars'. És l'única que repeteix respecte a l'any passat. De fet, en l'anterior edició, li van concedir el poder de silenciar el micròfon de la resta de coaches prement el botó de la seva cadira.
Per la seva banda, Pablo López també repeteix com a coach després d'haver participat en edicions anteriors de 'La Voz', 'La Voz Kids' i 'La Voz Senior'. Mika serà la gran sorpresa del talent show, ja que debuta com a coach a 'La Voz' a Espanya, tot i que l'any passat va ser assessor a l'equip de Pablo López. Finalment, Sebastián Yatra torna després d'haver tingut experiència com a coach a 'La Voz Kids' tant a Espanya com a Colòmbia.
Tots ells participaran en les audicions a cegues, els assalts, les batalles i les gales en directe. De moment es desconeixen els assessors d'aquesta edició.
Per tant, 'La Voz' continuarà sent una de les grans apostes d'Antena 3 per a la tardor, previsiblement per a la nit de divendres. En l'anterior edició, la gala final va ser líder signant un 15,3%, el seu millor resultat de temporada, amb més d'1,2 M d'espectadors de mitjana. Va créixer 2,1 punts respecte a la seva semifinal i va avantatjar el seu rival en 5,4 punts, sent l'emissió amb més espectadors únics: 4,1 M.
Més notícies: