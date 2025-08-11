Gran enfado en 'Valle Salvaje' tras lo descubierto por José Manuel Seda

La confesión de Victoria desata la furia de José Luis, personaje de José Manuel Seda en 'Valle Salvaje'. Este martes 12 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Matilde, fiel a su carácter prudente, se enfrentó con determinación a Atanasio. Quiso hacerle ver que revelar la verdad sobre el valle podría desatar un conflicto sin precedentes. Sin embargo, las intenciones de Atanasio parecían firmes, y el destino lo llevó a un momento decisivo cuando se encontró cara a cara con Adriana.

Mientras tanto, la gran boda entre José Luis y Victoria se convirtió en el centro de todas las miradas. Entre aplausos, flores y gestos de complicidad, la pareja se dio el esperado "sí, quiero". Pero tras ese instante de aparente felicidad, las intrigas, los resentimientos y las verdades ocultas que circulaban en el valle demostraron que nada volvería a ser como antes.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje',la confesión de Victoria desata la furia de José Luis, que se siente traicionado y humillado en el peor momento posible. El duque monta en cólera tras la revelación, aunque no será quien se lleve la peor parte tras salir a la luz este secreto.

Mientras, Bárbara confiesa a Leonardo e Irene que sabe la verdad sobre su idilio. La revelación amenaza con destrozar reputaciones y desatar una cadena de enfrentamientos familiares. Finalmente, Adriana le pide un gran favor a Atanasio, que podría marcar un antes y un después en su vida y en la de aquellos a los que más ama.