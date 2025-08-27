'El Hormiguero' anuncia la seva data de retorn a Antena 3 amb un avançament de la seva pel·lícula
'El Hormiguero' ha llançat el primer avançament de la seva mítica pel·lícula, que s'estrenarà dilluns
'El Hormiguero' ja té data oficial per tornar a Antena 3 amb la seva vintena temporada: el proper dilluns 1 de setembre. Com és habitual, el format de Pablo Motos ho farà acompanyat de la seva ja tradicional pel·lícula. Es tracta d’un vídeo especial que funciona com a carta de presentació i que reuneix molts dels convidats que van passar per 'El Hormiguero' la temporada anterior.
Abans de l’estrena oficial, 'El Hormiguero' ha volgut generar expectació mostrant un fragment del muntatge. Hi apareix Carlos Alsina en un rol inesperat: reporter a la catifa vermella dels Premis Hormiguero 2025. "Tothom sap que són la prèvia dels Oscar", bromeja el periodista d’Onda Cero mentre introdueix els primers personatges que posen davant les càmeres.
Entre ells hi ha Emilia Mernes, Sebastián Yatra, Edurne, Leiva, Alaska, Mario Vaquerizo i Rafa Nadal. Precisament el tennista acapara l’atenció amb un gest que remet a la seva època a les pistes: surt del recorregut de la catifa vermella per signar directament sobre l’objectiu d’una càmera.
El que sembla un simple gest es converteix en sorpresa quan es revela que aquella càmera pertany a Javier Cámara. "Escolta, perdona, et pinto a tu la raqueta?", intervé l’actor, posant el punt final a aquest primer avançament de 'El Hormiguero'.
D’aquesta manera, la pel·lícula s’emetrà completa durant l’estrena de temporada de 'El Hormiguero' el proper dilluns 1 de setembre. El programa de Pablo Motos tornarà una setmana abans que el seu principal competidor, ja que 'La Revuelta' de David Broncano ho farà el dilluns 8.
Recordem que l’espai d’Antena 3 va liderar en el 70% d’ocasions durant la temporada, tot i que la xifra va ascendir a un espectacular 85% si parlem de 2025. De fet, va finalitzar el curs amb una mitjana d’un 15,3% de quota de pantalla, aconseguint ser el programa més vist del dia fins a 90 vegades en aquest curs. Cada nit, van passar per 'El Hormiguero' una mitjana de 4,6 milions de contactes, assolint una mitjana de 2 milions d’espectadors, coronant-se líder absolut de la nit i el programa més vist de la televisió.
