'El Hormiguero' anuncia su fecha de regreso a Antena 3 con un avance de su película

'El Hormiguero' ya tiene fecha oficial para volver a Antena 3 con su vigésima temporada: el próximo lunes 1 de septiembre. Como es habitual, el formato de Pablo Motos lo hará acompañado de su ya tradicional película. Se trata de un vídeo especial que funciona como carta de presentación y que reúne a muchos de los invitados que pasaron por 'El Hormiguero' la temporada anterior.

Antes del estreno oficial, 'El Hormiguero' ha querido generar expectación mostrando un fragmento del montaje. En él aparece Carlos Alsina en un rol inesperado: reportero en la alfombra roja de los Premios Hormiguero 2025. "Todo el mundo sabe que son la antesala de los Oscar", bromea el periodista de Onda Cero mientras introduce a los primeros personajes que posan ante las cámaras.

Entre ellos se encuentran Emilia Mernes, Sebastián Yatra, Edurne, Leiva, Alaska, Mario Vaquerizo y Rafa Nadal. Precisamente el tenista acapara la atención con un gesto que remite a su época en las pistas: se sale del recorrido de la alfombra roja para firmar directamente sobre el objetivo de una cámara.

Lo que parece un simple guiño se convierte en sorpresa cuando se desvela que esa cámara pertenece a Javier Cámara. "¿Oye, perdona, te pinto a ti la raqueta?", interviene el actor, poniendo el broche final a este primer avance de 'El Hormiguero'.

De este modo, la película se emitirá completa durante el estreno de temporada de 'El Hormiguero' el próximo lunes 1 de septiembre. El programa de Pablo Motos regresará una semana antes que su principal competidor, ya que 'La Revuelta' de David Broncano lo hará el lunes 8.

Recordamos que el espacio de Antena 3 lideró en el 70% de ocasiones durante la temporada, aunque el dato ascendió a un espectacular 85% si hablamos de 2025. De hecho, finalizó el curso con una media de un 15,3% de cuota de pantalla, logrando ser el programa más visto del día hasta en 90 ocasiones en este curso. Cada noche, pasaron por 'El Hormiguero' una media de 4,6 millones de contactos, cosechando una media de 2 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión.