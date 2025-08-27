Audiències: 'Dog House' puja, però no lidera davant de 'Renéixer' i el pobre 'Way Down'
'Agafa't a la butaca' continua sense destacar en audiències a la tarda contra 'Pasapalabra'
'Dog House' puja més de dos punts de quota, tot i que és la segona opció en audiències a La 1 amb un 10,6% i 760.000 televidents. La sèrie turca 'Renéixer' governa la nit amb un 10,8% i 743.000 fidels a Antena 3. La pel·lícula "Way Down" no funciona i es conforma amb un 7% i 380.000 en el prime time de Telecinco.
Per la seva banda, 'Codi 10' puja amb reposicions a un bon 6,8% i 375.000 telespectadors a Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 4' aconsegueix un 5,9% i 380.000.
'First Dates' baixa en audiències des de Telecinco a un 11,3% i 1.054.000. Les reposicions de 'El Hormiguero' es mantenen en un 10% i 935.000 espectadors des d'Antena 3. També es manté 'Viatge al centre de la tele', que puja a un 10,3% i 963.000 a La 1. Per la seva banda, 'Viatgers Cuatro' es conforma amb un 6,9% i 644.000.
'Pasapalabra' arrasa a la tarda contra 'Agafa't al sofà'
'Males Llengües' aconsegueix a la sobretaula de La 1 un 9,1% i 725.000, mentre el segon tram puja a un 7,3% i 705.000 i a La 2 signa un 3,9% i 244.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiències amb un 10,9% i 733.000 espectadors. 'El Diari de Jorge' baixa a un 7,6% i 485.000 espectadors, mentre 'Tardear' es conforma amb un 8,8% i 674.000 seguidors. A La 2, La Vuelta signa un magnífic 6,4% i 514.000 televidents.
A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 13,4% i 1.111.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un magnífic 13,3% i 865.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera en audiències amb un 11,8% de share i 829.000 espectadors.
'Agafa't al sofà' baixa a un 7,4% i 528.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa en audiències amb un gran 20,8% i 1.423.000 fidels. A més, 'Aquí la Terra' es conforma amb un 8,4% i 598.000 espectadors.
'La Hora de La 1' continua líder amb un gran 17,7% i 268.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 12,8% i 380.000. 'Aruser@s' puja a un 14,7% de quota i 276.000 telespectadors des de laSexta. 'La Mirada Crítica' (11,8% i 212.000) puja en audiències, igual que 'Vamos a ver' (11,9% i 322.000), que millora encara més amb un 13,5% en target comercial. Per la seva banda, 'Espejo Público' baixa a un pobre 9,8% i 230.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 20,8% i 1.444.000 fidels des d'Antena 3.
Antena 3 lidera el dimarts en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 26 d'agost amb un 12,8% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un magnífic 10,7%, mentre Telecinco es queda en un 7,7% com a tercera. laSexta amb un 5,9% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,3%.
Aquest dimarts, el 49% de la població, el que suposa 23 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. La mitjana de consum per espectador ha estat de 134 minuts.
