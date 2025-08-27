La decisió de Bahar que cau com una galleda d'aigua freda sobre Evren a 'Renéixer'
La Bahar no se sent segura sobre el seu futur matrimoni amb l'Evren a 'Renéixer'
L'últim capítol de 'Renéixer' va estar marcat per la fragilitat emocional de la Bahar, que continua lluitant amb les seqüeles del seu passat. Una forta discussió amb en Timur la va deixar profundament alterada i va sembrar en ella dubtes que van acabar enterbolint la romàntica proposta d'en Evren. Tot i acceptar, ara té seriosos dubtes sobre el seu futur matrimoni amb el metge.
Tot i que ell es va agenollar amb tota la il·lusió per demanar-li matrimoni, la Bahar no va poder respondre amb la certesa que ell esperava. Després, va buscar el suport de la Çağla i, en una conversa sincera, va deixar al descobert el seu dolor: "Em vaig casar sense arribar a conèixer-me a mi mateixa... sempre m'adaptava al que en Timur volia", va confessar. També va admetre que el simple fet de posar-se l'anell l'oprimeix, mentre que quan se'l treu sent una estranya calma a 'Renéixer'.
La seva amiga va intentar donar-li serenitat amb un consell directe: "No cal córrer, Bahar. El primer és que expliquis a l'Evren el que sents, sigues clara amb ell". Tanmateix, la Bahar no pot apartar la idea que obrir el seu cor podria significar destrossar l'home que mai l'ha deixada sola durant tot aquest temps a 'Renéixer'.
Aquesta revelació de l'episodi de 'Renéixer' va arribar ràpidament a l'Evren. En acudir a la consulta d'en Tolga, va quedar paralitzat en escoltar sense proposar-s'ho una trucada telefònica entre el metge i la Çağla. En aquesta, ella va desvelar la veritat amb resignació: "Jo vaig ajudar l'Evren amb l'organització de la petició, creia que la faria feliç, però la veig tan infeliç que està clar que no vol casar-se".
Aquestes paraules van fer miques el somni de l'Evren a 'Renéixer'. L'escena a la terrassa, que ell considerava un dels moments més importants de la seva vida, va perdre tot el seu sentit en descobrir que per a la Bahar realment significava una càrrega. En un instant, la seva esperança de compartir un futur junts es va transformar en incertesa i dolor.
En audiències, aquest dimarts 26 d'agost, la sèrie turca 'Renéixer' ha governat la nit amb un 10,8% i 743.000 fidels a Antena 3.
Més notícies: