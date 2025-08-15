Javier Ruiz desapareix per primera vegada de 'Mañaneros 360' i ja té substitut oficial
Primer dia de vacances de Javier Ruiz des de la seva incorporació a 'Mañaneros 360' el passat mes d’abril. Durant les últimes setmanes, tots els presentadors de televisió s’han pres uns dies de descans a totes les cadenes. Tanmateix, fins ara, Javier Ruiz era l’únic que s’havia mantingut al seu lloc.
Ha estat aquest divendres 15 d’agost, coincidint amb el festiu, quan Javier Ruiz ha desaparegut de 'Mañaneros 360'. Com és habitual durant els últims anys, TVE ha mantingut la seva graella matinal, també amb 'La Hora de La 1' presentat per Silvia Intxaurrondo. Tanmateix, 'Mañaneros 360' no ha comptat amb Javier Ruiz, però tampoc amb Adela González.
En el seu lloc, sí que ha treballat aquest festiu Miriam Moreno i ha tornat Alberto Herrera després de mesos allunyat de la presentació. De fet, el periodista va presentar l’últim programa de l’anterior etapa de 'Mañaneros', coincidint amb Setmana Santa. Durant aquests mesos ha continuat formant part de l’equip del format, traslladant tota la informació d’última hora als espectadors des de la redacció.
De moment es desconeix si la desaparició de Javier Ruiz és només puntual aquest divendreso si continuarà de vacances la setmana vinent. No seria estrany, tenint en compte que ha treballat sense descans durant els últims mesos. Per exemple, Jesús Cintora ha descansat durant la primera quinzena d’agost, tot i que 'Malas Lenguas' també va començar les seves emissions al març.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Mañaneros 360' va liderar la seva franja i va fer una mitjana, de dilluns a divendres, d’un 13,1% i 396.000, la seva millor dada des de la seva estrena. No s’aconseguia una quota tan alta en aquesta franja des del gener de 2012, millorant els seus registres respecte al mes anterior en 0,5 punts, en 1,2 respecte a la dada de la temporada, i en 4,1 respecte a la temporada anterior. En la seva franja, La 1 és la cadena preferida entre els joves de 13 a 24 (9,9%) i els de 25 a 44 anys (11,4%), així com entre els adults de 45 a 64 anys (13,4%) i els majors de 65 a 74 anys (15,8%).
