Qui és Jorge Luengo, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és Jorge Luengo, el mag que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Jorge Luengo, un dels concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Jorge Luengo?
Jorge Luengo (Càceres, 1984) és il·lusionista, mentalista, enginyer i conferenciant. Va guanyar el Campionat Mundial de Màgia a Pequín el 2009, fet que va catapultar la seva carrera internacional. També és conferenciant i creador de continguts emocionals aplicats a la comunicació i el lideratge.
Ha participat en programes com 'Zapeando' i ha presentat especials com 'La Estrella de la Navidad' i 'La Magia del Amor' a Telemadrid. A més, col·labora de manera puntual a 'El show de Bertín', 'El Hormiguero'. També ha publicat llibres com "Supertrucs mentals per a la vida diària" (2018) i "Aprenent de mag. El misteri de l'Astrolabi" (2023).
