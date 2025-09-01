Qui és Juanjo Bona, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és en Juanjo, el cantant que participa a la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Juanjo Bona, un dels concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que la darrera edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues en la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Juanjo Bona?
Juanjo Bona (Saragossa, 2004) va saltar a l'estrellat després d'arribar a la final d''Operación Triunfo' el 2023, on es va convertir en una de les revelacions vocals. El seu estil combina melodia amb interpretació emocional, cosa que li va valer una base sòlida de seguidors des de ben jove. Tanmateix, la seva carrera musical va començar de la mà de 'Jotalent' a Aragón TV, on va tornar en una edició posterior com a jurat.
Cal destacar que ja té una història prèvia amb el format 'MasterChef'. Fa gairebé una dècada va intentar accedir a 'MasterChef Junior 4' sense èxit, i ara hi torna com a concursant en l'edició Celebrity
