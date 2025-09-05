laSexta posa data d'estrena a 'Tresor o ferralla', el seu nou concurs amb Iñaki López
laSexta estrena aquest dimarts, 9 de setembre,'Tresor o Ferralla', el seu nou concurs d'entreteniment presentat per Iñaki López. El presentador de 'Más Vale Tarde' es posa al capdavant d'aquest format en què cada objecte pot amagar una fortuna o ser només un record.
En cada entrega, una parella de concursants s'enfrontarà a una selecció de dotze objectes misteriosos, el valor dels quals pot oscil·lar entre un euro i 50.000 €. Han de descobrir quin d'ells és l'autèntic tresor. Per aconseguir-ho, els participants comptaran amb l'ajuda del col·leccionista Marc Flotats, que desvetllarà detalls clau sobre cada peça, a més de tres comodins que s'activaran durant el joc.
Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass, Alberto Chicote i Boris Izaguirre seran els convidats VIP. Passaran pel plató amb objectes personals per incorporar-los al joc i posar a prova l'instint dels concursants.
Produït per Atresmedia en col·laboració amb Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), 'Tresor o Ferralla' és l'adaptació espanyola de l'exitós format internacional 'Trash or Treasure'. Ja ha estat versionat a països com Alemanya, Suècia, Itàlia, Holanda, Dinamarca i l'Argentina.
Així és la mecànica de 'Tresor o Ferralla'
A 'Tresor o Ferralla', cada parella concursant s'enfronta al repte d'identificar, entre dotze objectes d'aparença quotidiana, quin amaga el major valor econòmic. Peces com mobles de disseny, joguines antigues, vestits, joies o segells poden tenir un valor que oscil·la entre un euro i 50.000 €. Hauran de triar el seu "objecte d'or", aquell que pensin que és el de més valor, tot i que poden canviar la seva elecció al llarg del programa tantes vegades com vulguin.
El valor econòmic de l'objecte amb què decideixin finalitzar el joc serà el premi que s'enduran a casa. La seva intuïció, atenció al detall i capacitat d'observació seran claus per distingir un simple record d'un autèntic tresor.
El concurs, que es desenvolupa en tres rondes eliminatòries, anirà incorporant pistes, testimonis i sorpreses que afegiran emoció i suspens a cada fase del joc. A la primera ronda, els concursants s'enfronten a un aparador inicial amb deu objectes, dels quals han d'anar descartant aquells que considerin menys valuosos. A la segona ronda, s'incorpora al joc un objecte VIP, portat per un convidat famós que comparteix la seva història i aporta una nova capa de complexitat a l'elecció.
Finalment, a la ronda final, fa la seva aparició l'objecte secret. Serà una persona de confiança escollida pels concursants mentre aquests romanen amb els ulls embenats. L'objecte amb què decideixin acabar la partida determinarà el valor econòmic del premi que s'enduran a casa.
Per ajudar-los en la presa de decisions, els concursants comptaran amb tres comodins que s'activen en moments estratègics. El comodí del propietari permetrà conèixer en persona el propietari real d'un dels objectes, qui compartirà la seva història. El comodí de la denominació d'origen oferirà pistes visuals a través de la pantalla central, guiades per Iñaki López. I el comodí de l'ajuda extra permetrà que una persona propera escollida pels concursants accedeixi al plató per descriure un dels objectes des de la seva experiència personal.
