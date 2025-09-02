Cristina Saavedra abandona per sorpresa laSexta Notícies després de gairebé dues dècades
Cristina Saavedra ha decidit deixar el seu lloc a laSexta Notícies després d'estar vinculada a la cadena des dels seus inicis
Cristina Saavedra ha decidit tancar una etapa clau de la seva vida professional a laSexta. Després de gairebé dues dècades a laSexta Noticias, abandona la cadena d'Atresmedia, on s'havia consolidat com una de les cares més reconeixibles del panorama informatiu a Espanya.
La seva sortida, confirmada aquest mateix dimarts 2 de setembre de mutu acord amb la direcció, es va produir després de l'inici de la nova temporada televisiva, iniciada l'1 de setembre. Aquell dia, Cristina Saavedra ja no va estar al capdavant de l'edició de nit. Hores després, i amb la decisió presa, va comunicar als seus companys de redacció que no tornaria a posar-se davant de les càmeres, segons ha publicat en exclusiva verTele.
Des de 2012 havia presentat l'edició de les 20h, que passa ara a mans en solitari de Rodrigo Blázquez. El periodista, que es va sumar a l'informatiu al setembre de 2023, continuarà en solitari amb el doble rol de presentador i director. Ho fa després del seu pas per programes com 'laSexta Columna', 'Más Vale Tarde' o 'laSexta Clave'.
Cristina Saavedra deixa el seu lloc de forma immediata i no tornarà a conduir l'informatiu, encara que ho fa en un moment dolç. L'edició de les 20h va tancar la temporada amb el millor resultat en cinc anys i com l'informatiu nocturn amb més creixement en audiència. Al llarg de la seva carrera, ha estat reconeguda amb guardons com l'Antena de Oro el 2016 i ha desenvolupat una intensa tasca solidària, vinculada a projectes humanitaris a Costa d'Ivori.
Més enllà de l'àmbit professional, la seva etapa a la cadena va estar marcada per un període personal molt dur. En poques setmanes va perdre la seva àvia i la seva germana petita, i mesos després també la seva germana gran. Després de més d'un any d'absència, va tornar al setembre de 2022 amb el suport dels seus companys i del públic.
La marxa de Cristina Saavedra se suma a altres sortides recents a l'equip històric de laSexta. Fa unes setmanes es va saber el fitxatge de Cristina Villanueva per RTVE i ara s'ha confirmat que Ana Cuesta prendrà el seu relleu els caps de setmana. Per tant, de les quatre periodistes que van estrenar laSexta Noticias el 2006, Helena Resano, Mamen Mendizábal, Cristina Villanueva i Cristina Saavedra, només Helena Resano roman, al capdavant de l'edició de migdia.
