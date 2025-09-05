atresplayer presenta la cinquena temporada de 'Drag Race': 'Ho hem passat molt malament'
atresplayer presenta en el marc del FesTVal de Vitòria la cinquena temporada de 'Drag Race'
La nova temporada de 'Drag Race' és a tocar de la mà d'atresplayer. Aquest mateix diumenge 7 de setembre arribarà el mític 'Meet the queens' i serà el dia 28 quan s'estrenarà la nova temporada. En el marc del FesTVal de Vitòria, atresplayer ha presentat davant dels mitjans aquesta cinquena temporada de 'Drag Race'.
"És el format estrella d'entreteniment d'atresplayer. És un luxe en aquests temps en què l'entreteniment és efímer haver arribat a la cinquena temporada d'un format tan important. Ens enfrontàvem a un repte perquè la quarta temporada va ser un èxit i de les més valorades de la franquícia, però creiem que ens hem superat", ha començat la presentació Carmen Ferreiro, directora d'entreteniment d'Atresmedia.
"Si hagués de definir aquesta temporada ho faria com una en què les reines s'hi deixen el cor. A més, entendreu el significat quan vegeu el primer capítol, perquè hi ha un canvi en la mecànica d'expulsió que té a veure amb això i amb l'herència", afegia la directiva.
Per la seva banda, Emilio Sánchez Zaballos, director d'atresplayer, ha destacat el valor del format: "És un pilar fonamental per a atresplayer, però també per a Atresmedia. A més de ser un pilar d'entreteniment, té molt més al darrere, perquè és una aposta per donar visibilitat al col·lectiu i al talent drag. Moltes vegades parlem del recorregut de les participants més enllà del programa i de la seva posició, com s'obren noves portes, encara que encara queda molt per fer".
"Presentem la cinquena temporada d'un format de plataforma, que no és una cosa normal, és una cosa extraordinària. És televisió, però per a nosaltres és molt especial, ja que la majoria de l'equip formem part del col·lectiu i ens prenem 'Drag Race' molt seriosament. Hi posem molt de cor i molt d'amor", destacava Jonathan Ruiz, responsable de Buendia Estudios.
Recordem que Supremme de Luxe capitanarà aquesta nova temporada, que continuarà comptant amb Javier Calvo, Javier Ambrossi i Ana Locking al jurat. Una de les grans novetats de la temporada, a més, és que el premi de 'Drag Race' augmenta de 30.000 a 50.000 euros. Pel que fa als convidats, a l'estrena hi serà Amaia Romero.
A més, Supremme de Luxe ha agraït l'oportunitat de continuar amb 'Drag Race España' després de cinc temporades: "És molt complicat mantenir-se, però també sortir cada temporada amb millores. Sortim per conquerir espais nous i tenir visibilitat en el temps en què estem. Agraïm tota la presència que puguem tenir i que bé poder visibilitzar fent entreteniment".
"En aquesta temporada ha bategat el meu cor, hem patit. Ho hem passat molt malament perquè passen coses tot el temps. I hi ha moltes sorpreses, passen moltes coses i cal pair-ho", revelava.
"Ho vam gravar fa un any i m'estava venint l'emoció d'un munt de records. Aquest concepte de comunitat el tenen els fans, però també s'ha creat sempre des de la primera temporada un nucli familiar a l'equip. Esa manera d'arribar al plató al primer programa a gravar com si fos el primer sent el cinquè i aquesta manera de crear com si fos el primer... Aquesta il·lusió que hi posa l'equip i el jurat, que entenem que les participants arriben amb una trajectòria, és un absolut privilegi tenir-ho", concloïa Anna Locking la roda de premsa.
