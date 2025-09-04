laSexta presenta la nova temporada de 'Salvados', amb un canvi per a la seva estrena
La nova temporada de 'Salvados' ha estat presentada en el marc del FesTVal de Vitòria
'Salvados' torna a laSexta aquest diumenge 7 de setembre, que s'estrenarà a les 22:30h a causa de la selecció espanyola. Atresmedia ha presentat la nova temporada del programa de Gonzo en el marc del FesTVal de Vitòria. Noves entregues de 'Salvados' que comptaran amb El Gran Wyoming com a protagonista de l'estrena.
"'Salvados' és un dels bucs insígnia de laSexta, que estrenem nova temporada després de 18 anys", ha començat la presentació Carmen Ferreiro. "Un format de denúncia, que té personatges de l'actualitat, però també aquells grans oblidats, que no són els protagonistes de la notícia", afegia la directora d'entreteniment d'Atresmedia.
En audiències, 'Salvados' va fer una correcta quota del 6,2% i 784.000 espectadors en les seves 12 entregues de la seva última temporada. Va pujar una dècima, tot i que va perdre 64.000 seguidors respecte a l'anterior. La seva entrega més vista va ser la dedicada a les xarxes socials en els joves amb un 8,3% de share, superant el milió d'espectadors.
"La gent ha començat a veure reconegudes preocupacions pròpies, les conseqüències que tenen per a la gent alguns esdeveniments, decisions polítiques o fenòmens meteorològics. Hem aconseguit una relació entre espectadors i 'Salvados', que encara que el tema no li interessa, sap que li afecta", explicava, per la seva banda, Gonzo.
D'aquesta manera, en l'estrena el protagonista serà El Gran Wyoming, coincidint amb l'estrena de la temporada 20 de 'El Intermedio'. Gonzo torna per un dia a la que va ser casa seva per mostrar el dia a dia del programa i descobrir el costat més humà i personal del presentador de laSexta. "Va ser el meu ídol fins que el vaig conèixer perquè va passar a ser un amic", ha revelat Gonzo en la presentació al FesTVal de Vitòria.
Entre els temes de la temporada destaca la entrevista al conductor del tren Alvia que va descarrilar fa dotze anys a Angrois, a prop de Santiago de Compostel·la per excés de velocitat. L'accident va provocar 80 morts i 145 ferits i la responsabilitat de seguida es va traslladar al maquinista.
En aquest curs, 'Salvados' també analitzarà el creixement de les estafes telefòniques. Gonzo parlarà amb estafadors i víctimes per descobrir que els mètodes per fer-les s'han actualitzat, però les conseqüències són les mateixes de sempre. Des de vides arruïnades a milions d'euros en mans de xarxes delictives.
El programa viatjarà a Ademuz, el petit poble de l'Espanya buidada on cada cop passa més temps l'escriptora Elvira Lindo. Allà, al poble de la seva mare, la creadora de Manolito Gafotas hi troba la pau, la cordialitat i l'amabilitat dels veïns que no es troben a les grans ciutats.
Un dels capítols més especials de la temporada serà el dedicat a conèixer de prop un dels equips de trasplantaments més reputats del món: el de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.Gonzo s'enganxa a l'equip durant una setmana per viure en primera línia un viatge extrem, física i emocionalment. Una entrega que comença amb una mort i acaba en un temps de vida extra amb el qual no es comptava.
