laSexta posa data al retorn de 'La Roca' i anuncia nous col·laboradors
'La Roca' es revoluciona en la seva nova temporada doblant la seva emissió també els dissabtes
'La Roca' torna a laSexta més gran que mai i ho fa amb una gran novetat. A partir d'aquesta temporada també s'emetrà els dissabtes a la tarda, ampliant així la seva cita habitual dels diumenges. Després de signar la seva millor temporada amb un 4,8% de quota de pantalla, el programa es reforça com una de les apostes de actualitat i entreteniment del cap de setmana de laSexta.
D'aquesta manera, els dissabtes i diumenges, de 15.30h a 17h, 'La Roca' arrencarà amb la sobretaula. Una taula de redacció en què s'abordaran aquelles notícies que no generen grans debats, però sí que mereixen ser explicades. Directes, connexions amb experts, pantalles explicatives i enllaços amb la redacció serviran per repassar l'actualitat més diversa: política, internacional, societat, ciència, esport o curiositats.
Un dels pilars de 'La Roca' és el seu equip de col·laboradors, que aporta pluralitat, anàlisi i diferents enfocaments a l'actualitat. Es mantindran els habituals Tania Sánchez, Ana Martín, Manu Mostaza, Juan del Val, Ángel Antonio Herrera, Carmen Ro, Ramón Espinar, Fernando Garea i Nativel Preciado. A més, s'afegeixen aquesta temporada noves veus que enriqueixen el debat: l'escriptor Edu Galán, el periodista i youtuber Emilio Doménech (Nanísimo), l'escriptor Juan Soto Ivars, la politòloga Carolina Bescansa, la periodista María Claver i el periodista Jesús Espinosa (Newtral), que desmentirà els bulos més virals de la setmana.
En la seva nova etapa, reforça el seu caràcter periodístic amb un bloc dedicat a la investigació i la memòria de successos. Els dissabtes s'alternaran reportatges en profunditat de Pablo Gilarranz, com el seu accés al mercat negre d'armes a la frontera amb Portugal. Amb la participació de la periodista Cruz Morcillo, que recuperarà efemèrides de casos que van commocionar la societat espanyola.
En la seva nova etapa, 'La Roca' continuarà fent el repàs a l'actualitat de la mà d'un personatge destacat de la vida pública. Entre els primers convidats confirmats hi ha Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunitat de Madrid, Sor Lucía Caram, monja dominica i activista social, Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid, Abel Caballero, alcalde de Vigo, Joan Baldoví, portaveu de Compromís a les Corts Valencianes i l'eurodiputada socialista Leire Pajín, que compartiran la seva visió sobre l'actualitat social i política.
L'entreteniment i l'actualitat més propera també tindran el seu espai a 'La Roca'. El bloc de crònica social comptarà amb la incorporació de Silvia Taulés i Valeria Vegas que s'uniran a Pilar Vidal. La secció de nostàlgia recuperarà moments històrics de l'arxiu d'Antena 3 i laSexta, com el funeral de la Princesa Diana de Gal·les i la de gastrotendències acostarà cada setmana el més viral a les xarxes socials, que posarà a prova l'aprenent Juan del Val en directe. A més, la informació meteorològica continuarà ocupant el seu espai habitual de la mà de Francisco Cacho, per mantenir l'audiència al dia del temps.
Per la seva banda, Juan del Val, Sara Ramos, Bernat Barrachina, Nacho García i Marta Critikiancontinuaran brindant grans moments a la taula d'entreteniment. Ricardo Moure es manté al capdavant de la seva secció de Ciència, Cristina Plaza de la de gastrotendències i Manuel Hernández continuarà abordant les qüestions legals al programa.
Més notícies: