'El Intermedio' anuncia una novetat important per a la seva nova temporada i dos fitxatges
'El Intermedio' torna a laSexta aquest dilluns, 1 de setembre, amb una imatge renovada i moltes novetats
Dilluns vinent, 1 de setembre, a les 21:30h, torna 'El Intermedio' a la seva cita diària a les nits de laSexta. I ho fa en un moment molt especial perquè el programa més longeu de la cadena complirà la seva temporada número 20 en antena. Tanmateix, lluny d'esgotar-se, el programa que encapçala El Gran Wyoming s'ha tornat a reinventar i estrena nou plató, nova capçalera i una nova línia gràfica.
La que serà la vintena temporada de 'El Intermedio' marcarà una nova era d'aquest espai. Torna més rebel, més valent, més provocador i més crític per celebrar aquestes 20 temporades de sàtira emeses a laSexta.
A més, aquesta temporada arriba amb dos fitxatges que prometen aportar frescor i noves perspectives al programa. D'una banda, Nerea Pérez de las Heras (@nereaperezdelasheras), una periodista i comunicadora tan divertida com compromesa. S'incorpora a l'equip per oferir la seva mirada original i crítica sobre els temes d'actualitat, amb un estil que combina humor, reflexió i perspectiva feminista.
D'altra banda, Pedro Mansilla, sociòleg, periodista i reconegut crític de moda, s'encarregarà de "vestir" informativament els protagonistes de les notícies. Analitzarà la seva imatge pública i el simbolisme darrere de la seva presència mediàtica amb un enfoc agut i provocador.
Com cada nit, El Gran Wyoming estarà acompanyat per Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas, Andrea Ropero, Cristina Gallego i Isma Juárez. Tots ells, juntament amb col·laboradors habituals com Joaquín Reyes, Raúl Pérez, Guillermo Fesser, Inés Rodríguez i Mikel Herrán.
Amb aquestes novetats, 'El Intermedio' torna disposat a continuar informant i oferint l'anàlisi satírica de l'actualitat en un moment en què es torna més rellevant que mai. Des de dilluns vinent, a les 21:30h, a laSexta, els seguidors de l'espai hi trobaran les últimes notícies, reportatges i entrevistes.
A més, en la primera emissió de la temporada, el grup Amaral interpretarà en directe el tema "Te necesito". Aquest marcarà el to d'una temporada de 'El Intermedio' que promet emocions fortes i compromís social i “més necessari que mai”, com diu l'eslògan d'aquesta nova temporada.
