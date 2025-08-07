Telecinco retira 'Universo Calleja' i ja té nou substitut per a 'Socialité'
Després de les seves males audiències, Telecinco retira 'Universo Calleja' de la franja de 'Socialité' el cap de setmana
Telecinco fa nous canvis en el seu cap de setmana després de la cancel·lació de 'Socialité'. Després de set anys en emissió, el programa del cor es va acomiadar a finals de juliol per les seves males audiències. En la seva primera setmana sense l'espai, Telecinco va decidir emetre reposicions d''Universo Calleja', amb mals resultats d'audiència.
Dissabte, 'Universo Calleja' va arribar a un 6,6% i 353.000 al migdia de Telecinco, empitjorant lleugerament el resultat de 'Socialité', que es va acomiadar en un 6,9% i 417.000. Tanmateix, la caiguda d'audiència diumenge va ser encara més gran en marcar un 5,5% i 313.000 seguidors. A més, el més perjudicat d'aquest canvi va ser Informativos Telecinco amb Carmen Corazzini, que es va enfonsar marcant un pobre 6,6% de quota i 556.000 seguidors.
Per tant, després dels mals resultats, Telecinco decideix retirar les reposicions d''Universo Calleja'. En el seu lloc, apostarà per 'El gran show', el programa presentat per Dani Martínez que s'ha emès aquest estiu a la nit de dimarts. No obstant això, el format ja no va aconseguir enganxar el seu públic en la franja de màxima audiència, acomiadant-se amb un 5,5% i només 369.000 seguidors el passat 29 de juliol.
D'aquesta manera, 'El gran show' és un nou programa d'entreteniment que convida a viure una experiència impredictible des del primer minut. Dani Martínez es posa al capdavant d'aquest format que barreja comèdia, actuacions musicals i moments emotius. Però també una bona dosi de sorpreses, tant per als espectadors com per als mateixos protagonistes de l'espectacle.
Amb aquest moviment, 'El gran show' és l'oferta de Telecinco per enfrontar-se a la imbatible 'La ruleta de la sort' als migdies del cap de setmana. Per la seva banda, 'D Corazón' s'ha quedat sense competència directa en el terreny de la crònica social després del final de 'Socialité'. De fet, el programa d'Anne Igartiburu ja ha pujat al 8% de quota en la seva primera setmana.
Cal destacar que no es descarta que Telecinco torni a apostar per un nou format per a aquesta franja a partir de setembre. Abans d'anunciar la cancel·lació, 'Socialité' va estar a punt de passar a mans de Mandarina, encarregada de 'De Viernes' o 'En boca de todos'. No seria estrany que aquesta factoria engegués un nou projecte al cap de setmana de cara al proper curs.
