Marc Giró reapareix a RTVE i anuncia quan torna 'Late Xou' al prime time
'Late Xou amb Marc Giró' tornarà al prime time de La 1 com una de les grans apostes per a la tardor
Marc Giró ja té data de tornada a la televisió pública amb 'Late Xou'. El programa tornarà a les nits de La 1, reprenent les emissions al setembre després de l'aturada iniciada a l'abril. Una marxa inesperada que va despertar multitud de rumors sobre el futur de Marc Giró a RTVE.
Tot i les seves bones dades, ja que va aconseguir una mitjana del 9,8% de quota i gairebé 800.000 espectadors, no hi va haver anunci immediat de renovació.Això va desfermar rumors sobre un possible salt de Marc Giró a altres grups audiovisuals, amb TV3 i Atresmedia com a principals apostes. Finalment, va ser la mateixa RTVE qui va confirmar la continuïtat de 'Late Xou' a través de les seves xarxes socials, convidant el públic a reviure entregues anteriors.
Tanmateix, RTVE fa diverses setmanes que anuncia el seu retorn amb diferents campanyes promocionals. En l'últim anunci, Marc Giró apareix com a pacient en un hospital fictici, despertant d'un coma que hauria durat tot l'estiu. "Ha tornat!", crida un infermer a l'escena, que es tracta de Pepe Colubi, col·laborador habitual de 'Late Xou'.
Marc Giró, amb la seva habitual ironia, es treu la mascareta d'oxigen per respondre: "Però tornaré al setembre, eh". Després de l'advertiment, es torna a posar el respirador i tanca els ulls com si encara li quedessin setmanes de repòs per davant.
Recentment, en una entrevista, Marc Giró va revelar que havia demanat una millora pressupostària. "He demanat més diners públics", va deixar anar entre rialles. De fet, en to d'humor, no descartava altres vies: "Si ara em truca Mediaset España i em donen 400 milions d'euros, doncs passo de la televisió pública a la privada", va declarar en to burleta. Fins i tot va anar més enllà, assegurant que han rebut propostes de "totes les televisions". Tanmateix, va reafirmar la seva aposta pel model públic: "Va a tope amb el públic".
D'aquesta manera, 'Late Xou' serà una de les principals apostes de La 1 per al seu prime time a la tardor. La cadena també té en promoció el retorn de 'MasterChef Celebrity' amb la seva desena edició. A més, hi haurà estrenes com 'Cuánto, cuánto, cuánto' amb Eva Soriano o la sèrie 'Ena'.
