Audiències: 'Dog House' lidera davant de 'Renéixer' i el fluix debut de 'Assassina a sou'

'Dog House' manté el lideratge en audiències a La 1, tot i que baixa 1,7 punts de quota fins a un 10,7% i 767.000 televidents. El programa d'adopció animal presentat per Chenoa destaca en espectadors de 4 a 12 anys (18,8%) i de 13 a 24 (21,6%). L'estrena de la sèrie 'Asesina a sueldo' es queda amb un fluix 8,6% i 579.000 seguidors a Telecinco: puja a un 10,5% en el públic entre 25 i 44 anys.

La segona opció és la sèrie turca 'Renacer' amb un 10,2% i 736.000 fidels a Antena 3. Per la seva banda, 'Código 10' es manté amb reposicions en un bon 6,5% i 364.000 telespectadors a Cuatro: puja per sobre del 7% de 25 a 64 anys. 'El Taquillazo: Torrente: El Brazo tonto de la Ley' aconsegueix un 5,4% i 372.000. Finalment, l'estrena de 'El conde de Montecristo' dona la sorpresa a La 2 amb un estupend 6% i 480.000.

'First Dates' iguala el seu màxim i aconsegueix el lideratge en audiències des de Telecinco amb un 10,5% i 944.000. Les reposicions de 'El Hormiguero' es conformen amb un 9,4% i 845.000 espectadors des d'Antena 3. També puja 'Viaje al centro de la tele', que marca un 9,4% en el seu primer programa, pujant a un 10,8% i 978.000 en el segon. Per la seva banda, 'Viajeros Cuatro' es conforma amb un 5,5% i 494.000.

'Pasapalabra' arrasa a la tarda contra 'Agárrate al sillón'

| Mediaset, Atresmedia

'Malas Lenguas' es manté en audiències a la sobretaula de La 1 amb un 7,6% i 620.000, mentre a La 2 marca un estupend 5% i 329.000 seguidors. 'Y ahora Sonsoles' baixa en audiències a un 9,9% i 684.000 espectadors. 'El Diario de Jorge' puja a màxim en la seva etapa estival amb un 10,3% i 669.000 espectadors, mentre 'Tardear' es conforma amb un 9,6% i 745.000 seguidors.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 13,9% i 1.153.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un estupend 12,4% i 837.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 9,8% de share i 712.000 espectadors.

'Agárrate al sillón' no destaca amb un 8,8% i 622.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa en audiències amb un gran 21,5% i 1.501.000 fidels: aconsegueix pics per sobre del 28% amb el rosco. A La 1, 'La Pirámide' puja després del seu mínim a un 5,6% i 359.000, mentre 'Aquí la Tierra' es conforma amb un 7,3% i 502.000.

| RTVE

'La Hora de La 1' segueix líder amb un gran 17,4% i 280.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 13,3% i 385.000. 'La Mirada Crítica' (11,3% i 193.000) es manté fluix en audiències, igual que 'Vamos a ver' (12% i 315.000): lidera entre el públic femení amb un 16%. Per la seva banda, 'Espejo Público' segueix correcte en audiències amb un 11,3% i 262.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,9% i 1.526.000 fidels des d'Antena 3.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 5 d'agost amb un 13% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un estupend 10,3%, mentre Telecinco es queda en un 9,2% com a tercera. laSexta amb un 5,7% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,2%.

Aquest dimarts, el 50% de la població, el que suposa 24 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. La mitjana de consum per espectador ha estat de dues hores.