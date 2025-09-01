Qui és Mariló Montero, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és Mariló Montero, presentadora que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Mariló Montero, una de les concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Mariló Montero?
Mariló Montero (Estella, Navarra, 1965) és periodista i presentadora. Es va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat de Navarra i va començar la seva trajectòria a la ràdio i premsa escrita abans d'incorporar-se a RTVE. A la cadena pública va presentar, entre altres formats, 'La mañana' entre l'any 2009 i 2016.
Prèviament, va treballar a Canal Sur durant més d'una dècada, on va presentar formats com 'Buenos días, Andalucía', 'Andalucía Directo' o les Notícies. De fet, el 2019 va tornar davant el públic andalús i va reprendre la seva tasca als informatius, presentant durant dos anys la segona edició. També ha estat col·laboradora d''Espejo Público' i presentadora substituta de 'Todo es Mentira' el 2022, fet que la va portar a presentar les Campanades de Mediaset al costat de Risto Mejide.
