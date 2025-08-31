Les paraules de Jano Mecha sobre com és treballar amb Ana Rosa Quintana a Telecinco
Jano Mecha ha parlat sobre la seva arribada com a presentador de Telecinco a 'El programa de Ana Rosa'
En els darrers mesos, Jano Mecha ha guanyat terreny com a presentador a Telecinco. Després de diverses etapes com a reporter, redactor al plató i després com a substitut a 'La mirada crítica', es va convertir en el copresentador d'Ana Rosa Quintana als matins. Aquest rol el continuarà desenvolupant en la nova temporada de 'El programa de Ana Rosa', que començarà el proper dilluns 8 de setembre.
Un paper que no esperava tenir, com ha revelat en una entrevista a Bluper: "Si et sóc sincer, no. No sóc una persona gaire ambiciosa, de posar-me fites. He anat treballant a poc a poc, cada dia, intentant fer el que se m'encomanava el millor possible".
A més, Jano Mecha ha revelat com és treballar amb Ana Rosa Quintana: "Arriba cada matí a la redacció i el primer que diu és un 'bon dia' en veu alta. I tothom li dona els bons dies. Arriba amb una energia superpositiva i unes ganes contagioses, amb tot llegit i estudiat".
"Sempre dic que és una bona cap i una bona professional. Això pot sonar pilota, però la mostra que és una bona cap és que Ana Rosa fa vint anys que treballa pràcticament amb el mateix equip, un equip molt fidel. Això no ho poden dir altres professionals", afegia.
D'aquesta manera, s'ha mostrat content a Unicorn Content: "Quan la gent fa vint anys a la productora i pràcticament no s'ha mogut, cal preguntar-se per què. En primer lloc, perquè les condicions que ofereixen són bones pel que ofereix el mercat. Segon, el tracte és molt bo i és una escola magnífica que premia molt la fidelitat dels professionals".
A més, ha confessat com li va dir la presentadora que seria copresentador de 'El programa de Ana Rosa': "Sempre dic que és una persona que fa fàcil el difícil. No va ser una conversa de: 'Jano, tu em substituiràs'. No, simplement un dia va dir: 'Aquest divendres no puc venir, Jano, així que escalfa que surts'. Tot va ser força natural".
"Tothom em pregunta si estava nerviós. Jo penso que m'ha arribat quan m'havia d'arribar.Després de vint anys, controlo perfectament el format, els continguts, el to editorial del programa... Em diuen que m'haurien de posar un bust a Unicorn", ha conclòs Jano Mecha.
Més notícies: