laSexta anuncia el retorn de 'La Roca' al setembre amb una novetat important
'La Roca' tornarà al setembre a laSexta amb doble ració en emetre's també els dissabtes
'La Roca' ja anuncia el seu retorn a laSexta a partir de setembre. El programa liderat per Núria Roca continuarà sent una de les apostes del canal d'Atresmedia pel cap de setmana. Tanmateix, aquesta temporada comptarà amb una novetat important: 'La Roca' també s'emetrà els dissabtes.
"Molt aviat descobriràs per què l'espectador de laSexta és l'únic individu que es diverteix dues vegades amb la mateixa Roca", diu la promo llançada per Atresmedia.
Per tant, a partir de setembre, 'La Roca' també s'emetrà els dissabtes a la tarda juntament amb la seva emissió habitual dels diumenges. La cadena reforça així la seva aposta per l'espai produït per Cuarzo (Banijay Iberia) després de la seva pujada d'audiència en la seva quarta temporada.
I és que, aquest curs, 'La Roca' ha pujat, registrant la seva millor temporada amb un 4,8% de quota. El programa de Núria Roca ha reunit cada diumenge més de 450.000 seguidors de mitjana. A més, és el programa que concentra més espectadors únics de la cadena amb prop de 3,6 milions.
A més, tot apunta que la nova edició de dissabte de 'La Roca' estarà orientada principalment a l'entreteniment. Un canvi de continguts en contrast amb l'enfocament més polític que domina la part final del programa dels diumenges. Amb aquests continguts, 'La Roca' competirà directament contra 'Fiesta' d'Emma García a Telecinco, que és l'únic canal que aposta pel directe a la tarda del cap de setmana.
L'equip habitual de l'espai es mantindrà al capdavant en aquesta nova etapa. Núria Roca continuarà acompanyada per Juan del Val, Nacho García, Berni Barrachina, Sara Ramos o Pilar Vidal. Tanmateix, es preveu la incorporació de noves cares per reforçar el projecte, justament en aquesta àrea d'entreteniment després de l'ampliació de dia.
La decisió arriba després de diversos intents poc fructífers per part de la cadena de cobrir amb èxit les tardes de dissabte. Propostes com 'Aruser@s weekend' o 'Més val dissabte' no van aconseguir funcionar, sent cancel·lats als pocs mesos. Tanmateix, laSexta vol continuar obrint una finestra al directe a les tardes de dissabte que durant l'estiu està ocupant el cinema.
Més notícies: