Marina Ribel dice adiós al Telediario de TVE tras su labor el fin de semana

El baile de nombres en los informativos de TVE continúa. Marina Ribel ha cerrado este fin de semana su etapa como presentadora sustituta del Telediario Fin de Semana, donde durante un mes ha compartido pantalla con Igor Gómez. La periodista había asumido esta labor tras la marcha de Lara Siscar al Telediario 1, en sustitución de Alejandra Herranz.

Con su salida temporal, Marina Ribel ha puesto fin a unas semanas intensas de trabajo antes de iniciar sus vacaciones. La propia presentadora quiso dejar constancia de su agradecimiento a través de un mensaje en redes sociales: "Último finde de sustitución de verano en el Telediario del fin de Semana. Agradecida por lo aprendido y más por la acogida del equipo. Y en especial a Igor Gómez por cómo me ha cuidado estas semanas. Ahora, vacaciones!".

Mientras tanto, TVE ya tiene perfilado el relevo definitivo para las ediciones de fin de semana. A partir de septiembre, Marc Sala, que abandona 'La Hora de La 1' tras cuatro años, y Lourdes Maldonado, que regresa a la cadena después de dos temporadas en 'Las tardes de RNE', formarán la nueva pareja de presentadores. El Telediario Matinal quedará en manos de Álex Barreiro y Lorena Baeza. Alejandra Herranz es la única que se mantiene, continuando en solitario en el Telediario 1, mientras que Pepa Bueno asumirá la presentación del Telediario 2 en lugar de Marta Carazo.

| RTVE

El futuro inmediato de Igor Gómez, sin embargo, sigue sin aclararse. Por ahora, el periodista queda fuera del equipo de titulares del Telediario, por lo que no sería de extrañar que vuelva al Canal 24 Horas. En cuanto a Marina Ribel, su nombre ha aparecido vinculado al magacín matinal que la corporación prepara para La 1 y el Canal 24 Horas, aunque de momento TVE no ha confirmado ninguna decisión sobre este nuevo formato.

En audiencias, durante el mes de julio, los informativos se mantuvieron como segunda opción ante 1.037.000 espectadores y un 12%. El Telediario 1 (1.121.000 y 12,6%) igualó su segunda mejor cuota del año, mientras que el Telediario 2 registró 964.000 y 11,3%. El Telediario Fin de Semana 1 (1.050.000 y 12,4%) marcó su mejor cuota en un mes de julio desde 2021 y el Telediario Fin de Semana 2 anotó 957.000 y 11,6%.