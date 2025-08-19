La important decisió de TVE sobre l’emissió del concurs ‘Trivial Pursuit’
TVE ha decidit canviar de decisió sobre la franja d'emissió de 'Trivial Pursuit'
El concurs 'Trivial Pursuit' no serà una de les apostes de TVE per a les seves noves tardes. El passat mes de maig, en ple fracàs de 'La familia de la tele', l’ens públic donava llum verda a aquest nou format. Un concurs, presentat per Egoitz Txurruka, previst per a la seva emissió a la franja vespertina.
No obstant això, poc després, TVE sorprenia anunciant 'La Pirámide' per a la seva franja vespertina. Després del fracàs del format d’Itziar Miranda, l’ens públic continua buscant noves fórmules per a les seves tardes, sense rastre de 'Trivial Pursuit'. I és que TVE ha donat llum verda a 'Directo al grano', un nou programa d’actualitat amb Marta Flich, que arribarà al setembre.
D’aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva verTele, 'Trivial Pursuit' ja ha gravat les seves primeres entregues, que han agradat a la direcció de TVE. És per això que el concurs serà ubicat a partir de la pròxima temporada a la franja del prime time i no a la tarda. Sorprèn, ja que sent un format previst per a les tardes tindrà moltes entregues gravades, cosa que assegurarà a TVE un format de llarga durada a la franja de màxima audiència.
Recordem que 'Trivial Pursuit' estarà presentat per Egoitz Txurruka, 'Txurru', una cara molt coneguda de la televisió basca, amb trajectòria a EITB des de 2013. Destaca per la seva versatilitat, la seva experiència en programes en directe i la seva capacitat per connectar amb tot tipus de públics. Des de 2022 condueix amb èxit el concurs diari 'Esto no es normal' i ha presentat les campanades d’ETB durant els tres últims anys.
La mecànica del concurs es desenvolupa sobre un gegantí tauler de 'Trivial Pursuit', on els concursants competeixen responent preguntes de les diferents categories per guanyar formatgets i arribar al centre abans que els seus rivals. El primer a aconseguir-ho es proclamarà guanyador del dia i s’enfrontarà a una emocionant ronda final contrarellotge per endur-se el gran pot. Cada episodi és una batalla d’enginy, rapidesa i estratègia, en què el coneixement és la millor arma per avançar casella a casella.
Aquesta versió diària de 'Trivial Pursuit' adapta per al públic espanyol l’exitós format emès en prime time a la cadena estatunidenca The CW. Produït per Talpa Studios i Hasbro, s’ha convertit en un dels programes d’entreteniment més vistos de la cadena. A Espanya, l’adaptació va a càrrec de Satisfaction Iberia, factoria encarregada de 'The Floor' o 'La Conexión'.
