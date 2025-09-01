Qui és Masi Rodríguez, concursant de 'MasterChef Celebrity' a La 1?
Descobreix qui és Masi Rodríguez, actriu i comunicadora que participa en la desena edició de 'MasterChef Celebrity' a La 1
La desena edició de 'MasterChef Celebrity' arriba a La 1 aquest dilluns 1 de setembre, a les 22:10h, amb la seva primera entrega. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera estan a punt d'obrir les seves cuines per rebre nous famosos. Descobreix qui és Masi Rodríguez, una de les concursants d'aquesta nova edició de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que es posaran el davantal de 'MasterChef Celebrity' els presentadors de televisió Mariló Montero i José Manuel Parada; els cantants Juanjo Bona i Soraya Arnelas; l'actor Alejo Sauras; els col·laboradors Rosa Benito, Quique Torito i Valeria Ros; l'exfutbolista Miguel Torres; la rapera Mala Rodríguez; la còmica i presentadora Valeria Ros; el violinista Necko Vidal; l'actriu i presentadora Masi; la cantant i actriu Charo Reina; el còmic David Amor; i el mag Jorge Luengo.
Per tant, 'MasterChef Celebrity' buscarà el relleu com a guanyador o guanyadora d'Inés Hernand. La comunicadora es va unir a la llista formada per Laura Londoño, Lorena Castell, Miki Nadal i Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ona Carbonell, Saúl Craviotto i Miguel Ángel Muñoz.
Recordem que l'última edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 televidents al llarg de les seves dotze entregues a la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 televidents i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
Qui és Masi Rodríguez?
Masi Rodríguez (Màlaga, 1994) és creadora de contingut, actriu, locutora i cantant. Va estudiar Comunicació Audiovisual i locució, i va començar publicant covers a YouTube, cosa que li va valer reconeixement a les xarxes. No obstant això, va saltar a la fama gràcies a la seva relació amb l'influenciador Illo Juan, amb qui va trencar el juliol de 2024.
Es consolida a televisió com a presentadora de la posgala d'Operación Triunfo a Prime Video. També ha presentat 'Play Zeta' (RTVE Play), abordant temes de la joventut i ha actuat a la sèrie 'Berlín'. A més, protagonitza l'obra de teatre "No me toques el cuento", que qüestiona estereotips femenins fatals.
Més notícies: