Mediaset Infinity creix amb 'El loco amor' en format diari i gales d''Un de GH20'
Mediaset Infinity anuncia onze nous projectes que s’estrenaran al llarg de la tardor
Mediaset Infinity ha presentat les seves novetats per a la tardor, amb onze nous formats originals. El grup audiovisual ha obert la nova edició del FesTVal de Vitòria amb la posada de llarg de la seva plataforma. Onze nous projectes anunciats, però amb especial atenció a 'Uno de GH20' i 'Loco amor'.
"Ha arribat el moment de la posada de llarg d'aquesta plataforma digital de Mediaset. Va començar el seu camí com una aposta segura i consistent de l'anterior plataforma i és i serà encara més una aposta en l'entorn digital. Volem explicar-vos com, a més de la renovació, hem treballat en una nova oferta consistent, sòlida i atractiva", explicava Alberto Carullo, director general de Mediaset.
"Hi haurà onze produccions noves que s'estrenaran al llarg del quadrimestre. Abarquem un espectre ampli de gèneres, com reality, datings, docuseries, ficcions internacionals. Treballem amb programes de els nostres grans formats, com 'Gran Hermano' o 'La isla de las Tentaciones', però també produccions originals, que tindran vida pròpia dins de la plataforma", afegia el directiu.
D'aquesta manera, una de les grans apostes serà 'Uno de GH20', com explicava Juan Baixeras, director de la Divisió de Canals Digitals: "És una enorme satisfacció perquè per primera vegada 'Gran Hermano' arrenca a Infinity. És un reality que posarà damunt la taula un dels concursants que entrarà a la casa. El més important és destacar que mai abans s'havia començat emetent un càsting en directe".
Un càsting convertit en reality durant diverses setmanes amb emissió 24 hores amb dues gales presentades per Nagore Robles, afegia el directiu. Cal destacar que serà un format gratuït i en obert amb dues gales setmanals. A més, hi haurà antics concursants que seran part com a padrins dels candidats.
"Estic emocionada d'estar al capdavant d'aquest format, que és pioner. Han passat per aquesta casa 547 concursants i és la primera vegada que viurem aquest càsting des del principi i l'audiència tindrà moltíssim poder. Veurem els concursants les 24 hores i les xarxes tindran moltíssim poder", explicava Nagore Robles en la presentació.
A més, també hi haurà un altre format de Mediaset Infinity centrat en el trasllat de 'Gran Hermano'. La nova casa es descobrirà primer a la plataforma.
Una altra de les grans apostes és 'Loco amor', un format diari, de dilluns a divendres, de 45 minuts: "Un format que vol descobrir com la generació Z descobreix l'amor. Aquest acostament a través d'un dating show per a la gent jove creiem que serà un moment estel·lar de la nova programació de Mediaset Infinity". L'objectiu de 'Loco amor' és que dos solters trobin parella entre tres aspirants, que aniran canviant.
"Em sembla molt curiós veure com es relaciona la generació Z", explicava Sebastián Gallego en la presentació al FesTVal. "Vaig néixer a 'Mujeres y hombres y viceversa' i he tingut amors força bojos, fent partícip la gent, però no me'n penedeixo. Aquestes experiències et canvien la vida. Abans de començar diria que s'entreguin al 100% i que els sentiments hi siguin, que els puguem percebre", deia Oriana Marzoli.
A més, també hi haurà un reality documental sobre la Húngara, una nova temporada de 'Me quedo conmigo' protagonitzada pel cantant Lucas de Andy y Lucas, la segona temporada de 'Madres desde el corazón' i el nou 'The ultimate warrior'. També hi haurà dos formats vinculats a 'La Isla de las Tentaciones'. Així com la sèrie italiana 'María Corleone' i el nou format '(L)overs', que repassarà les ruptures de les celebrities.
