Mediaset Infinity crece con 'El loco amor' en formato diario y galas de 'Uno de GH20'

Mediaset Infinity ha presentado sus novedades para el otoño, con once nuevos formatos originales, que estarán de forma gratuita. El grupo audiovisual ha abierto la nueva edición del FesTVal de Vitoria con la puesta de largo de su plataforma. Once nuevos proyectos anunciados, pero con especial atención a 'Uno de GH20' y 'Loco amor'.

"Ha llegado el momento de la puesta de largo de esta plataforma digital de Mediaset. Empezó su andadura como una apuesta segura y consistente de la anterior plataforma y es y será aún más una apuesta en el entorno digital. Queremos contaros como, además de la renovación, hemos trabajado en una nueva oferta consistente, sólida y atractiva", explicaba Alberto Carullo, director general de Mediaset.

"Habrá once producciones nuevas que se estrenarán a lo largo del cuatrimestre. Abarcamos un espectro amplio de géneros, como reality, datings, docuseries, ficciones internacionales. Trabajamos con programas de nuestros grandes formatos, como 'Gran Hermano' o 'La isla de las Tentaciones', pero también producciones originales, que tendrán vida propia dentro de la plataforma", añadía el directivo.

| Mediaset

De este modo, una de las grandes apuestas será 'Uno de GH20', como explicaba Juan Baixeras, director de la División de Canales Digitales: "Es una enorme satisfacción porque primera vez 'Gran Hermano' arranca en Infinity. Es un reality que pondrá encima de la mesa a uno de los concursantes que entrará en la casa. Lo más importante es destacar que nunca antes se había empezado emitiendo un casting en directo".

"Un casting convertido en reality durante varias semanas con emisión 24 horas con dos galas presentadas por Nagore Robles", añadía el directivo. Cabe destacar que será un formato gratuito y en abierto con dos galas semanales y votaciones en la aplicación. Además, habrá antiguos concursantes serán parte como padrinos de los candidatos.

"Estoy emocionada de estar al frente de este formato, que es pionero. Hemos pasado por esa casa hasta 547 concursantes y es la primera vez que vamos a vivir ese casting desde el principio y la audiencia va a tener muchísimo poder. Vamos a ver a los concursantes las 24 horas y las redes tendrán muchísimo poder", explicaba Nagore Robles en la presentación.

Además, también habrá otro formato de Mediaset Infinity centrado en la mudanza de 'Gran Hermano'. La nueva casa se descubrirá primero en la plataforma.

| Mediaset

Otra de las grandes apuestas es 'Loco amor', un formato diario, de lunes a viernes, de 45 minutos: "Un formato que quiere descubrir como la generación Z descubre el amor. Ese acercamiento a través de un dating show para la gente joven creemos que va a ser un momento estelar de la nueva programación de Mediaset Infinity". El objetivo de 'Loco amor' es que dos solteros encuentren parejas entre tres aspirantes, que irán cambiando.

"Me parece muy curioso ver como se relaciona la generación Z", explicaba Sebastián Gallego en la presentación en el FesTVal. "Nací en 'Mujeres y hombres y viceversa' y he tenido amores bastantes locos, haciendo partícipe a la gente, pero no me arrepiento. Estas experiencias te cambian la vida. Antes de empezar diría que se entreguen al 100% y que los sentimientos estén ahí, que los podamos percibir", decía Oriana Marzoli.

Además, también habrá un reality documental sobre la Húngara, una nueva temporada de 'Me quedo conmigo' protagonizada por el cantante Lucas de Andy y Lucas, la segunda temporada de 'Madres desde el corazón' y el nuevo 'The ultimate warrior'. También habrá dos formatos vinculados a 'La Isla de las Tentaciones'. Así como la serie italiana 'María Corleone' y el nuevo formato '(L)overs', que repasará las rupturas de las celebrities.