Així és l'agenda completa del FesTVal de Vitòria, amb les apostes de la temporada
El FesTVal de Vitòria obrirà la temporada televisiva amb estrenes de ficció i entreteniment
Vitòria es prepara per acollir un any més el FesTVal, el festival que marca l'inici de la temporada televisiva. Totes les cadenes i plataformes presenten les seves principals apostes per als pròxims mesos. De l'1 al 6 de setembre, la ciutat rebrà fins a 17 estrenes, entre les quals destaquen 'Supervivientes All Stars', 'La Voz', 'MasterChef Celebrity' i 'Bailando con las estrellas'.
El calendari de presentacions per grups és el següent:
RTVE
- 'Trivial Pursuit', concurs amb Egoitz Txurruka (Dimarts 2 a les 16:30h)
- 'Directe al gra', magazín amb Marta Flich i Gonzalo Miró (Dimecres 3 a les 10:00h)
- 'Sense gluten', comèdia amb Diego Martín (Dimecres 3 a les 17:30h)
- 'Quant, quant, quant', game show d'Eva Soriano (Dijous 4 a les 12:00h)
- 'MasterChef Celebrity 10' (Dijous 4 a les 16:00h)
- 'Generació Cànnabis', documental sobre consum de cànnabis en joves (Divendres 5 a les 14:30h)
ATRESMEDIA
- 'La Voz', amb Eva González i els coaches Sebastián Yatra, Mika i Malú (Dilluns 1 a les 15:00h)
- 'Emparellats', amb Joaquín Sánchez i Susana Saborido (Dimarts 2 a les 12:00h)
- 'Les filles de la criada', protagonitzada per Verónica Sánchez i Alain Hernández (Dimecres 3 a les 15:30h)
- 'Salvados', nova temporada amb Gonzo (Dijous 4 a les 13:30h)
- 'Drag Race Espanya', nova edició del talent (Divendres 5 a les 11:00h)
- 'Mar fora',sèrie juvenil amb Gabriel Guevara (Divendres 5 a les 12:30h)
MEDIASET
- Mediaset Infinity, amb les estrenes del reality de casting de 'GH' amb Nagore Robles i 'Loco amor' amb Sebastián Gallego i Oriana Marzoli (Dilluns 1 a les 10h)
- 'Supervivientes All Stars', amb exconcursants i Sandra Barneda (Dilluns 1 a les 20:00h)
- 'El preu de...', programa documental amb Santi Acosta (Dimarts 2 a les 10:00h)
- 'Ballant amb les estrelles', segona temporada (Dimarts 2 a les 18:00h)
- 'L'agència', sèrie basada en 'Call my agent' amb Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem i Fiorella Faltoyano (Dimecres 3 a les 12:00h)
MOVISTAR PLUS+
- 'Informe Plus. Álvaro Benito. Cicatriu', (Dijous 4 a les 9:00h)
- 'La Caça. Irati',sèrie protagonitzada per Megan Montaner, Roger Casamajor, Silvia Alonso i Félix Gómez (Dijous 4 a les 10:30h)
ETB
- Presentació de novetats (Dimarts 2 a les 11:00h)
- 'Així s'escriu un crim', amb Miriam Duque (Dimecres 3 a les 11:00h)
- 'L'altre costat de la taula', amb Xabier García Ramsden (Divendres 5 a les 9:00h)
A més, també hi assistirà AMC Networks Internacional amb la seva habitual presentació de novetats del dilluns a les 12h. Pel que fa a les plataformes, Prime Video tindrà presència dimarts a les 14h amb la sèrie 'Zoomers', protagonitzada per Biel Rosell, que tindrà la seva estrena a les 20h. A més, Disney+ repeteix per segon any consecutiu amb l'estrena de la sèrie 'Entrepreneurs' amb una estrena a les 22h.
A nivell autonòmic també hi haurà presència de RTPA amb la sèrie documental 'Astúries, el passat que som' dilluns a les 17h. A més, dissabte 6 de setembre, a les 12h, TVG presentarà el seu nou programa d'entreteniment anomenat 'A miña gran cidade'. Finalment, TVG, ETB i 3Cat s'uneixen per presentar la seva sèrie 'Pensió incompleta', gravada en quatre llengües.
