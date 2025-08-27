Així és l'agenda completa del FesTVal de Vitòria, amb les apostes de la temporada

Logo tveo.cat
Un astronauta camina per una catifa vermella envoltat de públic i llums en un esdeveniment anomenat FesTVal 2025
Així serà l'agenda completa del FesTVal de Vitòria, amb les apostes de la temporada | Camara FesTVal
El FesTVal de Vitòria obrirà la temporada televisiva amb estrenes de ficció i entreteniment

Xavi Oller

Vitòria es prepara per acollir un any més el FesTVal, el festival que marca l'inici de la temporada televisiva. Totes les cadenes i plataformes presenten les seves principals apostes per als pròxims mesos. De l'1 al 6 de setembre, la ciutat rebrà fins a 17 estrenes, entre les quals destaquen 'Supervivientes All Stars', 'La Voz', 'MasterChef Celebrity' i 'Bailando con las estrellas'.

El calendari de presentacions per grups és el següent:

RTVE

  • 'Trivial Pursuit', concurs amb Egoitz Txurruka (Dimarts 2 a les 16:30h)
  • 'Directe al gra', magazín amb Marta Flich i Gonzalo Miró (Dimecres 3 a les 10:00h)
  • 'Sense gluten', comèdia amb Diego Martín (Dimecres 3 a les 17:30h)
  • 'Quant, quant, quant', game show d'Eva Soriano (Dijous 4 a les 12:00h)
  • 'MasterChef Celebrity 10' (Dijous 4 a les 16:00h)
  • 'Generació Cànnabis', documental sobre consum de cànnabis en joves (Divendres 5 a les 14:30h)
Mika, Sebastian Yatra, Malú i Pablo López caminen cap al davant en un escenari amb fum i llum de fons, cadascun amb un estil de roba cridaner i diferent al tràiler de La Voz.
Així serà l'agenda completa del FesTVal de Vitòria, amb les apostes de la temporada | Atresmedia

ATRESMEDIA

  • 'La Voz', amb Eva González i els coaches Sebastián Yatra, Mika i Malú (Dilluns 1 a les 15:00h)
  • 'Emparellats', amb Joaquín Sánchez i Susana Saborido (Dimarts 2 a les 12:00h)
  • 'Les filles de la criada', protagonitzada per Verónica Sánchez i Alain Hernández (Dimecres 3 a les 15:30h)
  • 'Salvados', nova temporada amb Gonzo (Dijous 4 a les 13:30h)
  • 'Drag Race Espanya', nova edició del talent (Divendres 5 a les 11:00h)
  • 'Mar fora',sèrie juvenil amb Gabriel Guevara (Divendres 5 a les 12:30h)

MEDIASET

  • Mediaset Infinity,  amb les estrenes del reality de casting de 'GH'  amb Nagore Robles i 'Loco amor' amb Sebastián Gallego i Oriana Marzoli (Dilluns 1 a les 10h)
  • 'Supervivientes All Stars',  amb exconcursants i Sandra Barneda (Dilluns 1 a les 20:00h)
  • 'El preu de...', programa documental amb Santi Acosta (Dimarts 2 a les 10:00h)
  • 'Ballant amb les estrelles', segona temporada (Dimarts 2 a les 18:00h)
  • 'L'agència',  sèrie basada en 'Call my agent' amb Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem i Fiorella Faltoyano (Dimecres 3 a les 12:00h)
Fotografia de Sandra Barneda somrient a l'estrena de Supervivientes
Així serà l'agenda completa del FesTVal de Vitòria, amb les apostes de la temporada | Mediaset

MOVISTAR PLUS+

ETB

  • Presentació de novetats (Dimarts 2 a les 11:00h)
  • 'Així s'escriu un crim', amb Miriam Duque (Dimecres 3 a les 11:00h)
  • 'L'altre costat de la taula',  amb Xabier García Ramsden (Divendres 5 a les 9:00h)

A més, també hi assistirà AMC Networks Internacional  amb la seva habitual presentació de novetats del dilluns a les 12h. Pel que fa a les plataformes, Prime Video tindrà presència dimarts a les 14h amb la sèrie 'Zoomers', protagonitzada per Biel Rosell, que tindrà la seva estrena a les 20h. A més, Disney+ repeteix per segon any consecutiu amb l'estrena de la sèrie 'Entrepreneurs' amb una estrena a les 22h.

A nivell autonòmic també hi haurà presència de RTPA amb la sèrie documental 'Astúries, el passat que som' dilluns a les 17h. A més, dissabte 6 de setembre, a les 12h, TVG presentarà el seu nou programa d'entreteniment anomenat 'A miña gran cidade'. Finalment, TVG, ETB i 3Cat s'uneixen per presentar la seva sèrie 'Pensió incompleta', gravada en quatre llengües.

