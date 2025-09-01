Així ha estat el comiat de Terelu Campos, César Muñoz i Álex Blanquer de 'Fiesta'
Terelu Campos, César Muñoz i Álex Blanquer s'han acomiadat de 'Fiesta' davant el retorn d'Emma García
La tarda d'aquest cap de setmana va marcar el final d'etapa per als presentadors que han conduït 'Fiesta' durant l'absència d'Emma García. César Muñoz, Àlex Blanquer i Terelu Campos es van acomiadar dels espectadors després de diverses setmanes al capdavant de l'espai de Telecinco.
L'emissió, a més, va coincidir amb el 60è aniversari de Terelu Campos i 'Fiesta' li va voler retre homenatge amb una sorpresa inesperada. La seva filla, Alejandra Rubio, es va asseure a la taula com a entrevistadora per un dia per mantenir una conversa amb la seva mare.
Després d'encarregar-se de l'última secció de "Aires de fiesta", Terelu Campos va prendre la paraula per tancar la seva col·laboració al magazín. "Gràcies a tots companys, gràcies a la direcció del programa, a tot l'equip de redacció, de producció. Gràcies per aquest estiu tan meravellós. Ens veurem aviat aquí a Telecinco, per començar el proper divendres 5 us espero a tots a 'De Viernes'", va afirmar abans de donar pas als seus companys.
Àlex Blanquer va ser la primera a reaccionar: "Jo no puc amb els comiats". Després, va mirar Terelu Campos per dedicar-li unes paraules de complicitat: "Un plaer, Terelu, tenir-te de companya". César Muñoz va intervenir a continuació: "Un plaer enorme".
El toc final el van posar César Muñoz i Àlex Blanquer, després que es emetés una promo anunciant la imminent tornada d'Emma García: "Tot està a punt per a la nova temporada. Sí, amb ella, amb Emma García. Torna 'Fiesta', torna renovat, amb nous col·laboradors, sorpreses i moltes ganes de 'Fiesta' el proper cap de setmana. Torna Emma García, torna el somriure, torna la millor 'Fiesta'", se sentia a la veu en off.
Entre emocions i agraïments, Àlex Blanquer va prendre la iniciativa: "No ploreu, no ploreu, ha arribat el moment". La periodista va voler reconèixer la feina de tots els que l'havien acompanyat: "Ha estat un plaer de veritat, ha estat una escola, ens ho hem passat increïble. Un petó enorme, gràcies per tot".
Per la seva banda, César Muñoz es va acomiadar amb un missatge de complicitat: "Ha estat un estiu inoblidable, a partir de dissabte que ve torna Emma. Has estat la millor companya de ball que podia tenir. Et porto al cor. Ens veiem molt aviat, porteu-vos malament que ja s'acaba el mes i això ja no computa".
Àlex Blanquer el va interrompre amb una al·lusió al futur professional del seu company: "Que el veureu per les tardes, jo no dic res". Finalment, el mateix César Muñoz va confirmar el seu proper repte televisiu amb Joaquín Prat: "El dia 8, adeu".
Més notícies: