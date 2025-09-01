Seyran no aguanta més i marca un abans i un després a 'Una nova vida'
Seyran ha decidit explicar la seva vida davant les càmeres de televisió a 'Una nova vida'
En l’últim episodi de ‘Una nova vida’, la Seyran va prendre una decisió que ho va canviar tot. Després del dur enfrontament amb en Ferit, la jove, dominada per la ira i el dolor acumulat, va acceptar parlar davant les càmeres de televisió i va destapar secrets que feia massa temps que guardava.
Durant l’entrevista, va assenyalar directament el seu propi pare i els Korhan a ‘Una nova vida’. Va relatar com va ser obligada a casar-se, com es va sentir tractada com una mercaderia i com aquella imposició va marcar la seva existència.Amb fredor, va assegurar que el seu pare la va “vendre” a canvi de propietats i que ningú dins de la influent família Korhan va moure un dit per impedir-ho.
Les revelacions van ser colpidores a ‘Una nova vida’. La Seyran va detallar el que va passar la primera nit de noces, la humiliació de trobar-se amb l’amant del seu marit a la mateixa habitació i l’obligació de guardar silenci. Mirant de cara a càmera de televisió, va pronunciar unes paraules que van ressonar a totes les llars: “Em van tallar les ales, em van utilitzar per als seus fins, em van fer renunciar a la meva vida”.
En Ferit va aparèixer al plató quan la conversa ja arribava al final, però no va poder evitar que tot el país escoltés les acusacions. La família Korhan, els amics i coneguts... tots havien presenciat l’emissió en directe a ‘Una nova vida’.
Abans d’acomiadar-se, la Seyran va voler enviar un missatge a les dones que la veien. Va dir que no es deixin enlluernar per falses promeses, que no sacrifiquin la seva llibertat en nom de l’amor i que mai callin davant el maltractament. “Si no parem avui la mà que aixequen contra nosaltres, demà aquesta plantofada la rebrà una nena desprotegida”, va advertir.
En audiències, ‘Una nova vida’ va estar al top de ficció de la passada temporada. Va ser la sèrie internacional més vista de la nit amb una mitjana de més d’un milió de seguidors de mitjana, juntament amb 2,6 milions d’espectadors únics i un 10,9% de quota de pantalla.
