Telecinco pren una decisió important sobre la continuïtat d''Agárrate al sillón'
Després del seu èxit diumenge, Telecinco anuncia la continuïtat d''Agárrate al sillón' diumenge
La setmana passada, Telecinco va sorprendre el públic amb una "setmana especial" dedicada a 'Agárrate al sillón', el seu nou concurs diari presentat per Eugeni Alemany. La cadena va llançar missatges que posaven en dubte la continuïtat de Rafa Castaño com a supercampió, generant una gran expectació entre els espectadors.
De fet, divendres passat, Rafa Castaño va viure una de les seves jornades més complicades en veure's clarament superat pel seu rival. En un gir inesperat, el sevillà va decidir comprar-li el silló a Jordi, oferint-li 25.000 euros del seu pot sumats als diners que havia guanyat. La proposta va ser acceptada pel jove concursant, cosa que va afegir un gir a la competició que els espectadors no esperaven.
Aprofitant l'interès generat, Telecinco va programar un programa especial diumenge, on 'Agárrate al sillón' va aconseguir brillar. L'emissió va assolir un rècord històric, marcant un 10,3% de quota i 744.000 espectadors. Un resultat amb el qual 'Agárrate al sillón' va aconseguir liderar la seva franja i que ha impulsat la cadena a mantenir aquesta aposta.
Degut al bon rendiment del concurs a la tarda dominical, Telecinco ha decidit continuar amb aquesta estratègia. La cadena ja ha anunciat que aquest proper diumenge tornarà a emetre una nova entrega del programa. Per tant, per segona setmana consecutiva, 'Fiesta' tindrà una hora d'emissió menys i acabarà a les 20h.
Amb aquesta mesura, Telecinco busca ampliar l'audiència del concurs i consolidar el seu èxit, replicant el model que ja va funcionar amb 'Reacción en cadena'. El concurs d'Ion Aramendi, amb els Mozos de Arousa com a concursants, també va aconseguir créixer en emetre's durant els caps de setmana. Així, el canal aposta per potenciar 'Agárrate al sillón' i convertir-lo en un dels seus pilars en la programació diària.
Així és la mecànica de 'Agárrate al sillón'
En cada entrega de 'Agárrate al sillón', un grup de concursants s'enfronten en diverses rondes a una sèrie de preguntes. Les respostes encertades són premiades amb diferents punts en joc en funció del seu nivell de dificultat. El millor de tots ells, qui més punts hagi acumulat fins aquell moment, s'enfrontarà a la fase final amb el Campió.
Aquest gaudirà d'una sèrie d'avantatges per defensar la seva privilegiada posició: escollir les preguntes a les quals s'enfrontaran els participants que aspiren a desafiar-lo, seleccionar qui d'ells queda eliminat en cas d'empat a punts i a la ronda final escollir el tema que respondran tant ell com el seu adversari, entre d'altres. A la ronda decisiva, a més de la continuïtat com a Campió, hi haurà en joc un premi en metàl·lic.
Més notícies: