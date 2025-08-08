Les paraules de l'actriu Laura Pamplona sobre l'estat de salut de José Luis Gil
Laura Pamplona, actriu de 'Aquí no hay quien viva', parla de l'estat de salut de José Luis Gil
Laura Pamplona, coneguda, entre altres papers, per interpretar l'Alicia a 'Aquí no hay quien viva', va visitar aquest dimecres 6 d'agost 'YAS Verano'. L'actriu va compartir records d'aquella etapa televisiva, que ha marcat tota una generació. No obstant això, també va parlar sobre la delicada situació de salut del seu company José Luis Gil.
Sobre el ritme de treball a la popular comèdia, Laura Pamplona no va amagar a 'YAS Verano' que va ser una experiència exigent: "Heavy metal. No ho negaré, era força dura la manera de gravar que teníem. Ens venien a buscar a les 7:30h del matí i ens deixaven passades les 10h de la nit".
Un sistema que també afectava els guionistes, que escrivien a contrarellotge mentre l'equip rodava: "Els guions s'escrivien al mateix temps que gravàvem. Per als guionistes era maratonià perquè havien d'escriure el capítol per a l'endemà. T'aprenies els papers com podies: o et quedaves sense dormir fins tard o te'ls aprenies al cotxe. Els meus últims mesos van ser així, va ser molt dur".
La conversa va derivar després cap a la recuperació de José Luis Gil, que va patir un ictus el 4 de novembre de 2021 i encara continua en procés de rehabilitació. Des d'aquell moment, els seus companys i amics no han deixat d'enviar-li missatges d'ànim, mentre que la seva família ha mantingut informats els seguidors. La seva filla petita, Irene Gil, va escriure recentment a Instagram: "Aquí seguim, sostenint-li la mà, tota la família. Seguim sense canvis, treballant per estar cada dia millor. És un honor saber com l'estimeu i el respecteu".
Laura Pamplona va reconèixer que segueix la seva evolució a través de coneguts comuns: "Terrible. Jo sé del seu estat de salut pels meus companys, amb l'Alberto i la Laura (Caballero), també vaig parlar-hi en el seu moment quan va passar. Amb José Luis no hi he parlat. És molt trist, però el bo és que es va recuperant i que la vida continua. És molt trist veure que a un company li passa una cosa així".
