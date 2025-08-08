Las palabras de la actriz Laura Pamplona sobre el estado de salud de José Luis Gil

Laura Pamplona, conocida, entre otros papeles, por interpretar a Alicia en 'Aquí no hay quien viva', visitó este miércoles 6 de agosto 'YAS Verano'. La actriz compartió recuerdos de aquella etapa televisiva, que ha marcado a toda una generación. No obstante, también habló sobre la delicada situación de salud de su compañero José Luis Gil.

Sobre el ritmo de trabajo en la popular comedia, Laura Pamplona no ocultó en 'YAS Verano' que fue una experiencia exigente: "Heavy metal. No lo voy a negar, era bastante fuerte la manera de grabar que teníamos. Nos pasaban a buscar a las 7:30h de la mañana y nos dejaban pasadas las 10h de la noche".

Un sistema que también afectaba a los guionistas, que escribían a contrarreloj mientras el equipo rodaba: "Los guiones se escribían al mismo tiempo que grabábamos. Para los guionistas era maratoniano porque tenían que escribir el capítulo para el día siguiente. Te aprendías los papeles cómo podías: o te quedabas sin dormir hasta tarde o te lo aprendías en el coche. Mis últimos meses fueron así, fue muy duro".

| Atresmedia

La conversación derivó después hacia la recuperación de José Luis Gil, que sufrió un ictus el 4 de noviembre de 2021 y aún continúa en proceso de rehabilitación. Desde aquel momento, sus compañeros y amigos no han dejado de enviarle mensajes de ánimo, mientras que su familia ha mantenido informados a los seguidores. Su hija menor, Irene Gil, escribió recientemente en Instagram: "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis".

Laura Pamplona reconoció que sigue su evolución a través de conocidos comunes: "Terrible. Yo sé de su estado de salud por mis compañeros, con Alberto y Laura (Caballero), también hablé en su momento cuando ocurrió. Con José Luis no he hablado. Es muy triste, pero lo bueno es que se va recuperando y que la vida continua. Es muy triste ver que a un compañero le pasa algo así".