Gir de 180° a 'Sueños de Libertad' amb Rodrigo Guirao al límit de la mort
Un pla de venjança acaba amb en César, personatge de Rodrigo Guirao, al límit de la mort
L'últim capítol de 'La Encrucijada' va tornar a sacsejar l'audiència d'Antena 3 amb un episodi que va entrellaçar revelacions familiars, traïcions i un atac que podria canviar-ho tot. La nit va començar amb l'Amanda seguint un fil de sospites: sense el seu telèfon mòbil, va aconseguir indagar prou per descobrir que en César li havia mentit sobre el seu cognom. El que ignora la protagonista és que, mentre lligava caps, el jove mexicà es debatia entre la vida i la mort.
En un altre front, l'Estrella va protagonitzar un dels moments més impactants en reconèixer l'Octavio com l'assassí del seu marit a ' La Encrucijada'. El record d'aquell crim es va mostrar a la pantalla a través d'un flashback que va ensenyar el patriarca disparant al seu enemic. Al mateix temps, en David va reviure l'escena des de la seva infància, quan la seva mare va suplicar que ocultés la veritat a l'Amanda per protegir-la de la veritat.
El silenci d'en David contrastava amb la franquesa d'en César, que poc després va confessar a l'Amanda els veritables motius pels quals va tornar de Mèxic. Volia venjar la mort del seu pare, però no esperava enamorar-se de la filla del seu enemic. La jove, sobrepassada, va decidir marxar d'El Pinar a 'La Encrucijada'.
Luny d'allà, la Patricia va oferir refugi a la Julia a la mansió dels Oramas. No obstant això, en Nando els va interceptar, va colpejar en David i va acabar sent denunciat per la Julia, encoratjada pel mateix fill de l'Octavio. La preocupació de la Patricia va créixer en pensar que en Nando pogués explicar que la Julia estava embarassada a 'La Encrucijada'.
Va ser llavors quan l'Álvaro va idear un pla, que incloïa xantatjar en Nando amb salvar-lo de la presó, si s'ocupava de desfer-se d'en César, tal com l'Octavio li havia demanat. Amb l'ajuda de la Patricia, que va robar el telèfon de l'Amanda, va enviar un missatge al jove per citar-lo en un lloc apartat. D'aquesta manera, en César hi va acudir sense saber que era una trampa a 'La Encrucijada'.
Des de la distància, l'Álvaro va observar com en Nando, cobert amb un passamuntanyes, li disparava dues vegades i el cos del mexicà queia a terra. Paral·lelament, l'Amanda es va desplaçar al cementiri buscant la tomba de Roberto Hurtado. Allà, va descobrir que l'Estrella i en César hi anaven un cop per setmana, traient dues conclusions: el cognom real d'en César és Hurtado i el seu pare podria estar vinculat amb l'accident mortal d'en Roberto en un penya-segat.
