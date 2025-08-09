Telecinco posa data de retorn a 'El rival més feble' un any després de ser retirat
Telecinco treu del calaix 'El rival més dèbil' de Luján Argüelles per a la nit de dijous
Telecinco posa data de retorn a una de les seves apostes per al mes d'agost. Tot i el fluix retorn de ¡Allà tu!, la cadena continua apostant pels concursos amb 'El rival més dèbil' a partir de dijous 14. Un format que va intentar rellançar-se al setembre de 2024 amb un gir inesperat: la participació de famosos.
La temporada inicial d'aquesta nova etapa va constar de sis episodis, però l'audiència no va respondre amb entusiasme al format renovat. Encara que en el seu moment va ser un dels concursos més populars de RTVE amb Nuria González i Karmele Aramburu com a presentadores, el retorn no va aconseguir assolir xifres satisfactòries. De fet, Telecinco va decidir no emetre la meitat dels capítols previstos després de les seves males audiències.
L'estrena es va produir un dimecres de setembre, logran una audiència discreta que va rondar el 6,5% de quota de pantalla i poc més de mig milió d'espectadors. A partir d'aquí, el concurs va anar guanyant una mica de terreny en les setmanes següents, amb episodis protagonitzats per polítics i humoristes, que van assolir un màxim proper al 7,7%. Tanmateix, el calendari es va veure interromput per l'emissió de programes especials dedicats a la memòria de Julián Muñoz, cosa que va provocar que 'El rival més dèbil' quedés en pausa sense una data de retorn.
Ara, amb la finalització de 'Volando Voy, Volando Vengo', Telecinco emetrà a la nit de dijous les tres entregues que falten, amb periodistes, actors i esportistes com a convidats.
El concurs manté la seva estructura clàssica, en què vuit famosos lluiten per sumar fins a 50.000 euros per a una organització benèfica. La mecànica exigeix que l'equip respongui correctament a una cadena de vuit preguntes consecutives en cada ronda, sota la pressió de no perdre tot l'acumulat si algú falla.
Recordem que 'El Rival Més Dèbil' compta amb la figura d'una important presentadora amb actitud sarcàstica i sense empatia, que es riu dels errors que cometen els concursants. Al començament de cada entrega, els participants han d'acumular la màxima quantitat de diners a través de diverses rondes de preguntes. Després d'anar eliminant concursants durant el transcurs de l'emissió, hi ha un enfrontament entre els dos últims, el guanyador del qual s'endú els diners acumulats.
Més notícies: