Logo tveo.cat
Logo tveo.cat
ES
Logo Facebook
Luján Argüelles rossa amb ulleres i brusa blanca amb un gran llaç negre, somrient davant d'un fons colorit al plató del Rival Más Débil.
Telecinco posa data de retorn a 'El rival més feble' un any després de ser retirat | Camara Mediaset
NOTÍCIES

Telecinco posa data de retorn a 'El rival més feble' un any després de ser retirat

Telecinco treu del calaix 'El rival més dèbil' de Luján Argüelles per a la nit de dijous

per

Xavi Oller

Telecinco posa data de retorn a una de les seves apostes per al mes d'agost. Tot i el fluix retorn de ¡Allà tu!, la cadena continua apostant pels concursos amb 'El rival més dèbil' a partir de dijous 14. Un format que va intentar rellançar-se al setembre de 2024 amb un gir inesperat: la participació de famosos.

La temporada inicial d'aquesta nova etapa va constar de sis episodis, però l'audiència no va respondre amb entusiasme al format renovat. Encara que en el seu moment va ser un dels concursos més populars de RTVE amb Nuria González i Karmele Aramburu com a presentadores, el retorn no va aconseguir assolir xifres satisfactòries. De fet, Telecinco va decidir no emetre la meitat dels capítols previstos després de les seves males audiències.

L'estrena es va produir un dimecres de setembre, logran una audiència discreta que va rondar el 6,5% de quota de pantalla i poc més de mig milió d'espectadors. A partir d'aquí, el concurs va anar guanyant una mica de terreny en les setmanes següents, amb episodis protagonitzats per polítics i humoristes, que van assolir un màxim proper al 7,7%. Tanmateix, el calendari es va veure interromput per l'emissió de programes especials dedicats a la memòria de Julián Muñoz, cosa que  va provocar que 'El rival més dèbil' quedés en pausa sense una data de retorn.

Captura de Luján Argüelles a 'El rival más feble'
Telecinco posa data de retorn a 'El rival més feble' un any després de ser retirat | Mediaset

Ara, amb la finalització de 'Volando Voy, Volando Vengo', Telecinco emetrà a la nit de dijous les tres entregues que falten, amb periodistes, actors i esportistes com a convidats.

El concurs manté la seva estructura clàssica, en què  vuit famosos lluiten per sumar fins a 50.000 euros per a una organització benèfica. La mecànica exigeix que l'equip respongui correctament a una cadena de vuit preguntes consecutives en cada ronda, sota la pressió de no perdre tot l'acumulat si algú falla.

Recordem que 'El Rival Més Dèbil' compta amb la figura d'una important presentadora amb actitud sarcàstica i sense empatia, que es riu dels errors que cometen els concursants. Al començament de cada entrega, els participants han d'acumular la màxima quantitat de diners a través de diverses rondes de preguntes. Després d'anar eliminant concursants durant el transcurs de l'emissió, hi ha un enfrontament entre els dos últims, el guanyador del qual s'endú els diners acumulats.

➡️ Notícies

Més notícies: