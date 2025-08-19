Preocupació per Evren després del que ha passat a l'hospital per Bahar a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', l'operació de Bahar resulta ser tot un èxit i la seva família respira alleujada
Antena 3 emet aquest dimarts 19 d’agost, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions d''El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s’ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, la Bahar va patir un greu accident de cotxe quan tornava a casa i va ser traslladada a l’hospital. L’Evren i en Doruk es van sorprendre en veure-la arribar. En Timur va voler operar la Bahar, ja que era el metge en cap, però l’Evren no hi va estar d’acord i tots dos van tenir un enfrontament davant la sala d’operacions.
L’Umay va estar molt preocupada per la seva mare i la Parla va intentar tranquil·litzar-la, però no va servir de res. Finalment, en Timur va operar la Bahar, que es debatia entre la vida i la mort. L’Aziz va assistir el seu pare durant l’operació.
'Renéixer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?
D’aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', l’operació de la Bahar resulta ser tot un èxit i la seva família respira alleujada. L’Evren embogeix en sentir com el pare del noi que va provocar l’accident parla de la Bahar i li comença a pegar, posant en joc la seva feina si el denuncien. La Parla vol viure amb el seu pare per conèixer-lo i descobrir com és, però la Rengin s’hi nega.
L’Aziz acudeix a la UCI i demana perdó a la seva mare, que continua inconscient. En Tugra té un deute molt gran i el prestador l’amenaça amb blanquejar diners a l’hospital. La Bahar finalment obre els ulls i els seus éssers estimats estan molt emocionats, encara que l’Aziz no s’atreveix a visitar-la per si sent rebuig en veure’l. Està molt penedit per la queixa que va escriure.
