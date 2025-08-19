Preocupación por Evren tras lo ocurrido en el hospital por Bahar en 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 19 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Bahar sufrió un grave accidente de coche cuando volvía a casa y fue trasladada al hospital. Evren y Doruk se sorprendieron al verla llegar. Timur quiso operar a Bahar, ya que era el médico jefe, pero Evren no estuvo de acuerdo y ambos tuvieron un enfrentamiento frente a la sala de operaciones.

Umay estuvo muy preocupada por su madre y Parla intentó tranquilizarla, pero no sirvió de nada. Finalmente, Timur operó a Bahar, que se debatió entre la vida y la muerte. Aziz asistió a su padre durante la operación.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', la operación de Bahar resulta ser todo un éxito y su familia respira aliviada. Evren enloquece al escuchar cómo el padre del chico que provocó el accidente habla de Bahar y le comienza a pegar, poniendo en juego su trabajo si denuncian. Parla quiere vivir con su padre para conocerle y descubrir cómo es, pero Rengin se niega.

Aziz acude a la UCI y se disculpa con su madre, que continúa inconsciente. Tugra tiene una deuda muy grande y el prestamista le amenaza con lavar dinero en el hospital. Bahar por fin abre los ojos y sus seres queridos están muy emocionados, aunque Aziz no se atreve a visitarla por si siente rechazo al verle. Está muy arrepentido por la queja que escribió.