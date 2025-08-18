La gran notícia de Marta Belmonte que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Marta, personatge de Marta Belmonte, dona una gran notícia a la Fina a 'Sueños de Libertad'
Marta, personatge de Marta Belmonte, dona una notícia important a la Fina. Aquest dimarts 19 d’agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Luz va continuar preocupada pels problemes respiratoris dels treballadors. La Júlia va ajudar en Teo a resoldre el seu problema amb l’abús, mentre ell va plantar cara a l’Alfonsito a l’escola. En Lluís va donar suport a la Cristina, que no va aconseguir trobar el parador d’en José, i la Irene va enfrontar-se al seu germà: en Pedro havia forçat la marxa d’en José i li havia destrossat la vida.
L’Andrés es va sincerar amb en Damián: el romanç de la Begoña amb en Gabriel i l’enfrontament amb en Tasio l’havien deixat derrotat. L’Andrés va estar a punt de descobrir que la María havia recuperat la mobilitat i que en Santiago havia escapat de la presó. Fruit de l’enuig amb el seu germà, la Irene va prendre una decisió dràstica.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d’1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad',en Gabriel i l’Andrés intenten fer les paus, mentre la María i en Gabriel celebren el seu futur èxit empresarial. La Luz informa en el senyor Pedro de la seva preocupació per l’estat de salut dels treballadors i ell, que va tenir alguna cosa a veure amb la detenció d’en Pepe, explica a la Digna els motius de la marxa de la Irene, a més, critica en Damián. Tanmateix, en Damián intenta mediar entre en Tasio i l’Andrés, però no resulta com ell esperava.
La Marta, personatge de Marta Belmonte, dona una notícia important a la Fina sobre el seu reportatge fotogràfic i la Fina descobreix que en Santiago ha fugit de la presó. Finalment, la Gema agraeix a en Raül haver ensenyat en Teo a defensar-se.
